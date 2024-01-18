Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» предложили ЧВК «Редан» примкнуть к ним

18 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Пермяки, связанные с ЧВК «Вагнер» отреагировали на возвращение ЧВК «Редан» Фото: Илья Московец © URA.RU Пермские бойцы, связанные с частной военной компанией «Вагнер» отреагировали на возвращение появление в пермских торговых центрах ЧВК «Редан». В своем telegram-канале «прикамские витязи» они предложили участникам субкультурного течения примкнуть к ним. «Мы думаем, что когда набор в компанию [„Вагнер“] будет объявлен, то сможем предложить им [ЧВК „Редан“] зайти в нее в составе своего подразделения», — иронично высказались бойцы по поводу появившихся в Telegram фото с представителями молодежного субкультурного течения. Подростки в привычной для субкультуры одежде с пауками были замечены 18 января в пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада». Движение ЧВК «Редан» появилось в 2023 году. В Перми родителей школьников предупредили о том, что представители субкультурного течения вовлекают несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

Пермские бойцы, связанные с частной военной компанией «Вагнер» отреагировали на возвращение появление в пермских торговых центрах ЧВК «Редан». В своем telegram-канале «прикамские витязи» они предложили участникам субкультурного течения примкнуть к ним. «Мы думаем, что когда набор в компанию [„Вагнер“] будет объявлен, то сможем предложить им [ЧВК „Редан“] зайти в нее в составе своего подразделения», — иронично высказались бойцы по поводу появившихся в Telegram фото с представителями молодежного субкультурного течения. Подростки в привычной для субкультуры одежде с пауками были замечены 18 января в пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада». Движение ЧВК «Редан» появилось в 2023 году. В Перми родителей школьников предупредили о том, что представители субкультурного течения вовлекают несовершеннолетних в совершение противоправных действий.