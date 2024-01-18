Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» предложили ЧВК «Редан» примкнуть к ним

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Пермяки, связанные с ЧВК «Вагнер» отреагировали на возвращение ЧВК «Редан» Фото:

Пермские бойцы, связанные с частной военной компанией «Вагнер» отреагировали на возвращение появление в пермских торговых центрах ЧВК «Редан». В своем telegram-канале «прикамские витязи» они предложили участникам субкультурного течения примкнуть к ним.

«Мы думаем, что когда набор в компанию [„Вагнер“] будет объявлен, то сможем предложить им [ЧВК „Редан“] зайти в нее в составе своего подразделения», — иронично высказались бойцы по поводу появившихся в Telegram фото с представителями молодежного субкультурного течения.

Подростки в привычной для субкультуры одежде с пауками были замечены 18 января в пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада». Движение ЧВК «Редан» появилось в 2023 году. В Перми родителей школьников предупредили о том, что представители субкультурного течения вовлекают несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

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Пермские бойцы, связанные с частной военной компанией «Вагнер» отреагировали на возвращение появление в пермских торговых центрах ЧВК «Редан». В своем telegram-канале «прикамские витязи» они предложили участникам субкультурного течения примкнуть к ним. «Мы думаем, что когда набор в компанию [„Вагнер“] будет объявлен, то сможем предложить им [ЧВК „Редан“] зайти в нее в составе своего подразделения», — иронично высказались бойцы по поводу появившихся в Telegram фото с представителями молодежного субкультурного течения. Подростки в привычной для субкультуры одежде с пауками были замечены 18 января в пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада». Движение ЧВК «Редан» появилось в 2023 году. В Перми родителей школьников предупредили о том, что представители субкультурного течения вовлекают несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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