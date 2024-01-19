В МЧС раскрыли подробности о екатеринбурженке, оказавшейся на карнизе балкона

Жительница Екатеринбурга, забравшаяся на карниз балкона дома на Вторчермете, страдает провалами в памяти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сегодня [20 января] в 19:34 часов в пожарную охрану поступило сообщение о том, что в Екатеринбурге в многоквартирном доме по улице Патриса Лумумбы на шестом этаже на балкон квартиры вышла женщина, страдающая провалами памяти», — сказано в сообщении. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. На место ЧП приехали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники.
Ранее URA.RU писало, что на Вторчермете местная жительница вылезла на карниз балкона. Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры и завели женщину обратно в квартиру.
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