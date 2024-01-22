Екатеринбуржцы заранее скупают авиабилеты для путешествий в конце 2024 года

22 января 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы в январе уже планируют отдых на конец года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Туристы из Екатеринбурга уже планируют путешествия с датой вылета в конце года. Самым заблаговременным бронированием стал перелет в Дубай 15 октября, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». «Авиабилет в Дубай на 15 октября куплен за 283 дня до вылета. Он обошелся в 58 855 рублей туда-обратно на одного пассажира», — уточнили представители поисковика. Также екатеринбуржцы за 269 дней до вылета покупают билеты в Сочи. Билет на одного человека обошелся в 4 968 рублей в одну сторону. Обратные билеты туристы приобретают также заранее (за 261 день) по цене 14 085 рублей на одного человека.



Самым популярным зарубежным направлением для отдыха в начале 2024 стал опять же Дубай. В среднем екатеринбуржцы покупают авиабилеты в этом направлении за 41 день. На втором месте — Ереван, туда туристы приобретают билеты в среднем за 59 дней до вылета. Также за 60 дней до путешествия пользователи бронируют авиабилеты в Стамбул.

Туристы из Екатеринбурга уже планируют путешествия с датой вылета в конце года. Самым заблаговременным бронированием стал перелет в Дубай 15 октября, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». «Авиабилет в Дубай на 15 октября куплен за 283 дня до вылета. Он обошелся в 58 855 рублей туда-обратно на одного пассажира», — уточнили представители поисковика. Также екатеринбуржцы за 269 дней до вылета покупают билеты в Сочи. Билет на одного человека обошелся в 4 968 рублей в одну сторону. Обратные билеты туристы приобретают также заранее (за 261 день) по цене 14 085 рублей на одного человека. Самым популярным зарубежным направлением для отдыха в начале 2024 стал опять же Дубай. В среднем екатеринбуржцы покупают авиабилеты в этом направлении за 41 день. На втором месте — Ереван, туда туристы приобретают билеты в среднем за 59 дней до вылета. Также за 60 дней до путешествия пользователи бронируют авиабилеты в Стамбул.