Рост числа избирателей в Челябинской области связан с погрешностью

Регионы России отчитались о численности избирателей на 1 января 2024 года. В Челябинской области рост за год составил 340 человек и связан с погрешностью, считает политолог Евгений Минченко.
«Рост [числа избирателей] в Челябинской области он [политолог] списывает на погрешность», — пишут «Ведомости» со ссылкой на слова Минченко. В Челябинской области к 1 января рост числа избирателей составил 340 человек.
В большинстве регионов, где избирательные комиссии уже сделали подсчеты, количество избирателей снизилось по сравнению с прошлогодними показателями. Особенно заметно падение в сравнении с 2018 годом, когда проходили предыдущие выборы президент РФ. Наибольшее падение зафиксировано в Амурской, Воронежской, Иркутской областях, в Алтайском и Хабаровском крае.
По состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в Челябинской области составила 2 589 694 человека, сообщает облизбирком. В Челябинске зарегистрированы 880 053 избирателя, что составляет 33,98% от общего числа избирателей в регионе. В Магнитогорске зарегистрированы 310 393 избирателя (11,98%). Самый маленький — Локомотивный городской округ, число его избирателей составило 3 653.
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