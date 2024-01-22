Происшествия Пожары В Екатеринбурге около ТРЦ «Мега» вспыхнул дом 23 января 2024 в 09:43 Размер текста - 17 + У ТРЦ «Мега» горит частный дом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вспыхнул частный двухэтажный дом. Пожар случился около торгово-развлекательного центра «Мега». «Горит что-то на Чусовском тракте у поворота к ТРЦ „Мега“. Слышны звуки сирен пожарных автомобилей», — пишет Е1, ссылаясь на слова очевидцев. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС. «На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве. В Екатеринбурге вспыхнул частный двухэтажный дом. Пожар случился около торгово-развлекательного центра «Мега». «Горит что-то на Чусовском тракте у поворота к ТРЦ „Мега“. Слышны звуки сирен пожарных автомобилей», — пишет Е1, ссылаясь на слова очевидцев. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС. «На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям