В Екатеринбурге около ТРЦ «Мега» вспыхнул дом

У ТРЦ «Мега» горит частный дом (архивное фото)
В Екатеринбурге вспыхнул частный двухэтажный дом. Пожар случился около торгово-развлекательного центра «Мега».
«Горит что-то на Чусовском тракте у поворота к ТРЦ „Мега“. Слышны звуки сирен пожарных автомобилей», — пишет Е1, ссылаясь на слова очевидцев.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС. «На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.
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