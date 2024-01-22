22 января 2024

В Екатеринбурге около ТРЦ «Мега» вспыхнул дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
У ТРЦ «Мега» горит частный дом (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вспыхнул частный двухэтажный дом. Пожар случился около торгово-развлекательного центра «Мега».

«Горит что-то на Чусовском тракте у поворота к ТРЦ „Мега“. Слышны звуки сирен пожарных автомобилей», — пишет Е1, ссылаясь на слова очевидцев.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС. «На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге вспыхнул частный двухэтажный дом. Пожар случился около торгово-развлекательного центра «Мега». «Горит что-то на Чусовском тракте у поворота к ТРЦ „Мега“. Слышны звуки сирен пожарных автомобилей», — пишет Е1, ссылаясь на слова очевидцев. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МЧС. «На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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