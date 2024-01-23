В Екатеринбурге пьяный пенсионер сбил женщину

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Фельдшеры. Курган, пациент, носилки, машина скорой помощи, лежачий больной, госпитализация, фельдшер на выезде, скорая помошь
Пострадавших госпитализировали в ГАУЗ СО ЦГКБ №24 Фото:

В Екатеринбурге пенсионер сбил женщину. Мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в Чкаловском административном районе города.

«Пьяный пенсионер сбил екатеринбурженку в районе Вторчермета. Женщина подъехала к магазину, оставила свою „Шевроле“ и ушла за покупками. Водитель сел за руль и втопил по Коллективному переулку. В момент, когда пострадавшая подходила к своей машине, „Логан“ сбил женщину и вдавил ее авто в стену дома. Известно, что пенсионер 20 лет проработал на скорой, но не прошел медкомиссию. Его и хозяйку „Шевроле“ увезли в 24-ю больницу с травмами: у женщины перелом ноги, у водителя — ЗЧМТ», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в областное ГИБДД. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено в 19:33

В Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что устанавливаются обстоятельства ДТП, а пешеходу и водителю автомобиля «Рено» оказывается медпомощь. «По предварительной информации, водитель автомобиля „Рено“ допустил наезд, автомобиль „Шевроле“, от удара допускает наезд на пешехода-девушку, которая шла в магазин. По данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге пенсионер сбил женщину. Мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в Чкаловском административном районе города. «Пьяный пенсионер сбил екатеринбурженку в районе Вторчермета. Женщина подъехала к магазину, оставила свою „Шевроле“ и ушла за покупками. Водитель сел за руль и втопил по Коллективному переулку. В момент, когда пострадавшая подходила к своей машине, „Логан“ сбил женщину и вдавил ее авто в стену дома. Известно, что пенсионер 20 лет проработал на скорой, но не прошел медкомиссию. Его и хозяйку „Шевроле“ увезли в 24-ю больницу с травмами: у женщины перелом ноги, у водителя — ЗЧМТ», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в областное ГИБДД. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 19:33 В Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что устанавливаются обстоятельства ДТП, а пешеходу и водителю автомобиля «Рено» оказывается медпомощь. «По предварительной информации, водитель автомобиля „Рено“ допустил наезд, автомобиль „Шевроле“, от удара допускает наезд на пешехода-девушку, которая шла в магазин. По данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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