В Екатеринбурге пьяный пенсионер сбил женщину

23 января 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Пострадавших госпитализировали в ГАУЗ СО ЦГКБ №24 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пенсионер сбил женщину. Мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в Чкаловском административном районе города. «Пьяный пенсионер сбил екатеринбурженку в районе Вторчермета. Женщина подъехала к магазину, оставила свою „Шевроле“ и ушла за покупками. Водитель сел за руль и втопил по Коллективному переулку. В момент, когда пострадавшая подходила к своей машине, „Логан“ сбил женщину и вдавил ее авто в стену дома. Известно, что пенсионер 20 лет проработал на скорой, но не прошел медкомиссию. Его и хозяйку „Шевроле“ увезли в 24-ю больницу с травмами: у женщины перелом ноги, у водителя — ЗЧМТ», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в областное ГИБДД. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 19:33 В Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что устанавливаются обстоятельства ДТП, а пешеходу и водителю автомобиля «Рено» оказывается медпомощь. «По предварительной информации, водитель автомобиля „Рено“ допустил наезд, автомобиль „Шевроле“, от удара допускает наезд на пешехода-девушку, которая шла в магазин. По данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.

В Екатеринбурге пенсионер сбил женщину. Мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в Чкаловском административном районе города. «Пьяный пенсионер сбил екатеринбурженку в районе Вторчермета. Женщина подъехала к магазину, оставила свою „Шевроле“ и ушла за покупками. Водитель сел за руль и втопил по Коллективному переулку. В момент, когда пострадавшая подходила к своей машине, „Логан“ сбил женщину и вдавил ее авто в стену дома. Известно, что пенсионер 20 лет проработал на скорой, но не прошел медкомиссию. Его и хозяйку „Шевроле“ увезли в 24-ю больницу с травмами: у женщины перелом ноги, у водителя — ЗЧМТ», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в областное ГИБДД. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 19:33 В Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что устанавливаются обстоятельства ДТП, а пешеходу и водителю автомобиля «Рено» оказывается медпомощь. «По предварительной информации, водитель автомобиля „Рено“ допустил наезд, автомобиль „Шевроле“, от удара допускает наезд на пешехода-девушку, которая шла в магазин. По данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.