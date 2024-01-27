Глава ВМС Украины захотел забрать у Британии списанные корабли

Глава ВМС Неижпапа: Украина с радостью примет списанные корабли Британии

28 января 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

ВСУ хотели бы получить два британских корабля, заявил, главком Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ с радостью будут готовы принять вышедшие из срока годности британские корабли, если решение об их передаче будет принято властями Соединенного Королевства. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. «Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам (Украины — прим. URA.RU), мы будем очень рады», — заявил Неижпапа британскому телеканалу Sky News. Британия была вынуждена списать корабли морского флота, чтобы перенаправить работающих там моряков на фрегаты нового типа. В этом году планируют списать фрегаты HMS Westminster и HMS Argyll. Также Соединенное Королевство просили предоставить ВСУ лодки, которые мигранты используют для попадания на британские территории, передает «Национальная служба новостей».

ВСУ с радостью будут готовы принять вышедшие из срока годности британские корабли, если решение об их передаче будет принято властями Соединенного Королевства. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. «Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам (Украины — прим. URA.RU), мы будем очень рады», — заявил Неижпапа британскому телеканалу Sky News. Британия была вынуждена списать корабли морского флота, чтобы перенаправить работающих там моряков на фрегаты нового типа. В этом году планируют списать фрегаты HMS Westminster и HMS Argyll. Также Соединенное Королевство просили предоставить ВСУ лодки, которые мигранты используют для попадания на британские территории, передает «Национальная служба новостей».