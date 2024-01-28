Пермяк, пострадавший от нападения Бекмансурова, пожелал ему умереть в колонии

29 января 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров подал жалобу на приговор Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов, пострадавший во время нападения на университет, считает, что Верховный суд РФ должен оставить Бекмансурова в колонии до конца жизни. Преступник направил жалобу на приговор в высшую инстанцию. «На мой взгляд не должно быть никакого послабления. Считаю, что он должен до конца жизни сидеть в колонии», — ответил Суслонов на вопрос о его отношении к жалобе Бекмансурова. В своем последнем слове Бекмансуров просил, чтобы его не садили в колонию на всю жизнь. Он просил учесть его состояние здоровья. Судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников 28 декабря 2022 года приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов, пострадавший во время нападения на университет, считает, что Верховный суд РФ должен оставить Бекмансурова в колонии до конца жизни. Преступник направил жалобу на приговор в высшую инстанцию. «На мой взгляд не должно быть никакого послабления. Считаю, что он должен до конца жизни сидеть в колонии», — ответил Суслонов на вопрос о его отношении к жалобе Бекмансурова. В своем последнем слове Бекмансуров просил, чтобы его не садили в колонию на всю жизнь. Он просил учесть его состояние здоровья. Судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников 28 декабря 2022 года приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.