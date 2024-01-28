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Пермяк, пострадавший от нападения Бекмансурова, пожелал ему умереть в колонии

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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров подал жалобу на приговор Фото:

Сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов, пострадавший во время нападения на университет, считает, что Верховный суд РФ должен оставить Бекмансурова в колонии до конца жизни. Преступник направил жалобу на приговор в высшую инстанцию.

«На мой взгляд не должно быть никакого послабления. Считаю, что он должен до конца жизни сидеть в колонии», — ответил Суслонов на вопрос о его отношении к жалобе Бекмансурова.

В своем последнем слове Бекмансуров просил, чтобы его не садили в колонию на всю жизнь. Он просил учесть его состояние здоровья. Судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников 28 декабря 2022 года приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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Сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов, пострадавший во время нападения на университет, считает, что Верховный суд РФ должен оставить Бекмансурова в колонии до конца жизни. Преступник направил жалобу на приговор в высшую инстанцию. «На мой взгляд не должно быть никакого послабления. Считаю, что он должен до конца жизни сидеть в колонии», — ответил Суслонов на вопрос о его отношении к жалобе Бекмансурова. В своем последнем слове Бекмансуров просил, чтобы его не садили в колонию на всю жизнь. Он просил учесть его состояние здоровья. Судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников 28 декабря 2022 года приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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