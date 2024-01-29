Челябинский агрохолдинг занял треть площадей виноградников Краснодарского края

Группа компаний «Ариант» сохранила лидерство при выращивании винограда в Краснодарском крае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Агрохолдинг «Ариант» в 2023 году достиг доли в 32% занятых под виноградники площадей Краснодарского края. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, за год заложено 352 гектара новых плантаций.

«Доля компании в общей площади виноградников в Краснодарском крае составила 32%. За 2023 года „Ариант“ заложил 352 га новых виноградников, в собственном питомнике произведено около 3 млн саженцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе группы компаний «Ариант».

По доле в производстве саженцев холдинг обеспечил себе долю на Кубани в размере 67%. В настоящий момент площадь виноградников агрофирмы «Южная» составляет 9,157 тысячи га. Прирост за год составил 3,85%.

Итоги подведены по всем направлениям группы. Винодельня «Кубань-Вино» выпустила 95,5 млн бутылок вина (в 2022 было 83,7 млн). «Центр пищевой индустрии-Ариант» произвел 38,9 млн бутылок алкогольных напитков. Агрофирма «Южная» собрала 108,9 тысячи тонн винограда. Агрофирма «Ариант» реализовала 82,8 тыс. тонн мясной продукции.

В 2024 году холдинг продолжит модернизировать производство и наращивать мощности. В планах стоят запуск нескольких крупных проектов: федерального центра виноградарства в Тамани, завода висковых дистиллятов в Челябинске.

«ГК «Ариант» по итогам 2023 года остался лидером винодельческой отрасли страны по объемам производства. Помимо алкогольного и мясного производства, мы активно развиваем ИТ-направление, туристические проекты, социально-образовательные программы, — заявила гендиректор группы компаний Ирина Голышева.

Поставки ведутся в регионы РФ и на ряд мировых рынков. За год «Ариант» до 12 магазинов увеличил количество фирменных винотек в Краснодарском крае.

В «Арианте» отметили, что в условиях экономических ограничений со стороны ряда стран развитие виноградарства и виноделия стало важным направлением промышленной политики государства. Власти обсуждают и вводят стимулы, направленные на поддержку выпуска российскими производителями качественного продукта.