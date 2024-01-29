Инспекторы из США приехали в Киев для проверки предоставленной помощи

Инспекторы из США прибыли в Киев, чтобы усилить надзор и подотчетность за использование американской помощи. Об этом сообщила посол Штатов на Украине Бриджит Бринк.
«Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США», — написала Бринк в соцсети X. Она поприветствовала трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID.
Ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов ЕС, сообщила, что Евросоюз проводит проверку переданного Украине оружия. Проверка началась после заявлений о том, что некоторые страны не смогли отправить столько оружия, сколько могли. При этом выводы столицам предоставят 1 февраля.
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