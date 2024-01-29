В мире США Инспекторы из США приехали в Киев для проверки предоставленной помощи 29 января 2024 в 16:39 Размер текста - 17 + Инспекторы из США прибыли в Киев Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инспекторы из США прибыли в Киев, чтобы усилить надзор и подотчетность за использование американской помощи. Об этом сообщила посол Штатов на Украине Бриджит Бринк. «Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США», — написала Бринк в соцсети X. Она поприветствовала трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов ЕС, сообщила, что Евросоюз проводит проверку переданного Украине оружия. Проверка началась после заявлений о том, что некоторые страны не смогли отправить столько оружия, сколько могли. При этом выводы столицам предоставят 1 февраля. Инспекторы из США прибыли в Киев, чтобы усилить надзор и подотчетность за использование американской помощи. Об этом сообщила посол Штатов на Украине Бриджит Бринк. «Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США», — написала Бринк в соцсети X. Она поприветствовала трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов ЕС, сообщила, что Евросоюз проводит проверку переданного Украине оружия. Проверка началась после заявлений о том, что некоторые страны не смогли отправить столько оружия, сколько могли. При этом выводы столицам предоставят 1 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям