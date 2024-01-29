Wildberries сделал заявление из-за угроз клиентам в пункте выдачи Сургута

Wildberries устроил проверку на ПВЗ в Сургуте из-за угроз клиентам

30 января 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Клиентам Wildberries в Сургуте угрожали закрыть ПВЗ из-за низких оценок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Маркетплейс Wildberries провел беседу с менеджерами пункта выдачи товаров в Сургуте, где клиенты заметили листовку с угрозами. В объявлении было сказано, что ПВЗ закроют, если клиенты будут ставить низкие оценки точке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.



«Мы провели внутреннюю проверку в связи с данным случаем. Листовки с ПВЗ уже убрали, а с сотрудниками провели беседу о том, что подобная коммуникация с клиентами недопустима. Персональные просьбы сотрудников ПВЗ в адрес клиентов о проставлении хороших оценок пункту недопустимы», — рассказали в пресс-службе.



Клиенты маркетплейса пожаловалась на такие же листовки с угрозами, размещенные на ПВЗ, и в Нефтеюганске. Руководство Wildberries объяснило, что персональные санкции со стороны менеджеров в отношении покупателей противоречат правилам компании.

Маркетплейс Wildberries провел беседу с менеджерами пункта выдачи товаров в Сургуте, где клиенты заметили листовку с угрозами. В объявлении было сказано, что ПВЗ закроют, если клиенты будут ставить низкие оценки точке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Мы провели внутреннюю проверку в связи с данным случаем. Листовки с ПВЗ уже убрали, а с сотрудниками провели беседу о том, что подобная коммуникация с клиентами недопустима. Персональные просьбы сотрудников ПВЗ в адрес клиентов о проставлении хороших оценок пункту недопустимы», — рассказали в пресс-службе. Клиенты маркетплейса пожаловалась на такие же листовки с угрозами, размещенные на ПВЗ, и в Нефтеюганске. Руководство Wildberries объяснило, что персональные санкции со стороны менеджеров в отношении покупателей противоречат правилам компании.