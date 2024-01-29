Какой бизнес чаще всего покупают в Свердловской области

В 2023 году наиболее востребованным для приобретения бизнесом среди екатеринбуржцев оказалось открытие пунктов выдачи заказов. Спрос в этой категории существенно взлетел по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито».
«В прошлом году пункты выдачи заказов были самыми востребованными сферами бизнеса для покупки в Екатеринбурге и Свердловской области (17%). На втором и третьем месте расположились предприятия общественного питания (15%), а также онлайн-магазины (12%)», — объяснили представители платформы.
В 2022 году спрос на покупку готового бизнеса или франшизы в Екатеринбурге составлял 67%. По итогам 2023 года спрос на готовый бизнес увеличился до 79%. Также с 4,6% до 5,4% вырос спрос на участие в бизнесе в качестве инвестора или партнера.
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