29 января 2024

Какой бизнес чаще всего покупают в Свердловской области

В Свердловской области вырос спрос на покупку готового бизнеса или франшизы
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы активно интересуются готовым бизнесом Фото:

В 2023 году наиболее востребованным для приобретения бизнесом среди екатеринбуржцев оказалось открытие пунктов выдачи заказов. Спрос в этой категории существенно взлетел по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито».

«В прошлом году пункты выдачи заказов были самыми востребованными сферами бизнеса для покупки в Екатеринбурге и Свердловской области (17%). На втором и третьем месте расположились предприятия общественного питания (15%), а также онлайн-магазины (12%)», — объяснили представители платформы.

В 2022 году спрос на покупку готового бизнеса или франшизы в Екатеринбурге составлял 67%. По итогам 2023 года спрос на готовый бизнес увеличился до 79%. Также с 4,6% до 5,4% вырос спрос на участие в бизнесе в качестве инвестора или партнера.

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В 2023 году наиболее востребованным для приобретения бизнесом среди екатеринбуржцев оказалось открытие пунктов выдачи заказов. Спрос в этой категории существенно взлетел по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». «В прошлом году пункты выдачи заказов были самыми востребованными сферами бизнеса для покупки в Екатеринбурге и Свердловской области (17%). На втором и третьем месте расположились предприятия общественного питания (15%), а также онлайн-магазины (12%)», — объяснили представители платформы. В 2022 году спрос на покупку готового бизнеса или франшизы в Екатеринбурге составлял 67%. По итогам 2023 года спрос на готовый бизнес увеличился до 79%. Также с 4,6% до 5,4% вырос спрос на участие в бизнесе в качестве инвестора или партнера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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