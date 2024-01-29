Какой бизнес чаще всего покупают в Свердловской области

В Свердловской области вырос спрос на покупку готового бизнеса или франшизы

30 января 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы активно интересуются готовым бизнесом Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В 2023 году наиболее востребованным для приобретения бизнесом среди екатеринбуржцев оказалось открытие пунктов выдачи заказов. Спрос в этой категории существенно взлетел по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». «В прошлом году пункты выдачи заказов были самыми востребованными сферами бизнеса для покупки в Екатеринбурге и Свердловской области (17%). На втором и третьем месте расположились предприятия общественного питания (15%), а также онлайн-магазины (12%)», — объяснили представители платформы. В 2022 году спрос на покупку готового бизнеса или франшизы в Екатеринбурге составлял 67%. По итогам 2023 года спрос на готовый бизнес увеличился до 79%. Также с 4,6% до 5,4% вырос спрос на участие в бизнесе в качестве инвестора или партнера.

В 2023 году наиболее востребованным для приобретения бизнесом среди екатеринбуржцев оказалось открытие пунктов выдачи заказов. Спрос в этой категории существенно взлетел по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». «В прошлом году пункты выдачи заказов были самыми востребованными сферами бизнеса для покупки в Екатеринбурге и Свердловской области (17%). На втором и третьем месте расположились предприятия общественного питания (15%), а также онлайн-магазины (12%)», — объяснили представители платформы. В 2022 году спрос на покупку готового бизнеса или франшизы в Екатеринбурге составлял 67%. По итогам 2023 года спрос на готовый бизнес увеличился до 79%. Также с 4,6% до 5,4% вырос спрос на участие в бизнесе в качестве инвестора или партнера.