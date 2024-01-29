В культовом ресторане фаст-фуда Перми нашли чек с нецензурной фразой сотрудника. Фото

30 января 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Гости заказали несколько блюд и увидели в чеке нецензурную лексику Фото: Сергей Русанов © URA.RU Гостям кафе быстрого питания Chicken, которое входит в пермскую сеть «Алендвик», выдали чек с нецензурной лексикой. Смысл фразы в том, что работников кто-то очень сильно утомил. Фотографию с чеком опубликовали в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Обедали в ТРЦ „Планета“. В чеке увидели насколько устал персонал», — сказано в сообщении. На фотографии видно, что это чек для продавца, так как на нем нет цен. Как он попал в руки к покупателям, не уточняется. В комментариях к фотографии пермяки высказали мнение, что причина усталости сотрудников кроется в огромном наплыве посетителей. Также многие усомнились в том, что чек выдали именно в ТРЦ «Планета». Кто-то посчитал, что таким образом маркетологи решили прорекламировать пельмени, потому что фраза с нецензурной лексикой написана сразу после них. «Реклама», — написала Ольга. «В итоге все попробуют эти пельмени», — отметил Илья. URA.RU направило запрос в компанию «Алендвик». Ответ на него ожидается. Автор фото утверждает, что чек выдали в кафе в ТРЦ «Планета» Фото из группы «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/zhest_perm

Гостям кафе быстрого питания Chicken, которое входит в пермскую сеть «Алендвик», выдали чек с нецензурной лексикой. Смысл фразы в том, что работников кто-то очень сильно утомил. Фотографию с чеком опубликовали в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Обедали в ТРЦ „Планета“. В чеке увидели насколько устал персонал», — сказано в сообщении. На фотографии видно, что это чек для продавца, так как на нем нет цен. Как он попал в руки к покупателям, не уточняется. В комментариях к фотографии пермяки высказали мнение, что причина усталости сотрудников кроется в огромном наплыве посетителей. Также многие усомнились в том, что чек выдали именно в ТРЦ «Планета». Кто-то посчитал, что таким образом маркетологи решили прорекламировать пельмени, потому что фраза с нецензурной лексикой написана сразу после них. «Реклама», — написала Ольга. «В итоге все попробуют эти пельмени», — отметил Илья. URA.RU направило запрос в компанию «Алендвик». Ответ на него ожидается.