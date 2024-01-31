МИД РФ: суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором»

Россия — не государство-агрессор, следуют из решения суда ООН. Его приводит МИД РФ.
«Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию „государством-агрессором“. Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются „террористическими организациями“», — передает
Это решение особо важно в нынешней ситуации, когда Киев хочет использовать российские активы, запрашивая новую помощь у стран Запада. В МИД РФ отметили, что Украина хотела использовать решение суда в свою пользу, однако сейчас не будет.
Разбирательство о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма идет еще с 2017 года. Его инициировала Украина. При этом на протяжении семилетнего разбирательства суд в Гааге отклонил более 20 требований Киева.
Председатель суда Джоан Донахью заявила, что РФ не нарушала пункты конвенции, о которых говорила Украина. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев допускал, что Россия может выйти из-под юрисдикции международного суда, если он примет политизированное решение, передает
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