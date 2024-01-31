МИД РФ: суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
МИД РФ сообщили, что Киев хотел использовать решение суда ООН для своих целей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия — не государство-агрессор, следуют из решения суда ООН. Его приводит МИД РФ.

«Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию „государством-агрессором“. Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются „террористическими организациями“», — передает МИД РФ решение суда.

Это решение особо важно в нынешней ситуации, когда Киев хочет использовать российские активы, запрашивая новую помощь у стран Запада. В МИД РФ отметили, что Украина хотела использовать решение суда в свою пользу, однако сейчас не будет.

Разбирательство о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма идет еще с 2017 года. Его инициировала Украина. При этом на протяжении семилетнего разбирательства суд в Гааге отклонил более 20 требований Киева.

Председатель суда Джоан Донахью заявила, что РФ не нарушала пункты конвенции, о которых говорила Украина. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев допускал, что Россия может выйти из-под юрисдикции международного суда, если он примет политизированное решение, передает Life.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия — не государство-агрессор, следуют из решения суда ООН. Его приводит МИД РФ. «Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию „государством-агрессором“. Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются „террористическими организациями“», — передает МИД РФ решение суда. Это решение особо важно в нынешней ситуации, когда Киев хочет использовать российские активы, запрашивая новую помощь у стран Запада. В МИД РФ отметили, что Украина хотела использовать решение суда в свою пользу, однако сейчас не будет. Разбирательство о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма идет еще с 2017 года. Его инициировала Украина. При этом на протяжении семилетнего разбирательства суд в Гааге отклонил более 20 требований Киева. Председатель суда Джоан Донахью заявила, что РФ не нарушала пункты конвенции, о которых говорила Украина. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев допускал, что Россия может выйти из-под юрисдикции международного суда, если он примет политизированное решение, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...