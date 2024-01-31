Пермское ГУ МВД потратит 680 млн рублей на новый отдел полиции

ГУ МВД по Пермскому краю объявило конкурс на проведение работ по строительству нового здания отдела полиции в Орджоникидзевском районе краевой столицы. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 680 млн рублей.
«Строительство отдела полиции № 5 в городе Перми в рамках государственного оборонного заказа. Место выполнения работ — Орджоникидзевский район, улица Таганрогская, 3, на отведенном земельном участке. Начальная и максимальная цена контракта составляет 681,7 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.
По проекту отдел полиции представляет собой четырехэтажное здание с убежищем и гаражом для служебного транспорта. Сдать объект в эксплуатацию необходимо к 31 марта 2026 года. Сейчас городской отдел полиции № 5 расположен на улице Генерала Доватора, 42.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми проведут ремонт убежища ГУ МВД по Пермскому краю. Затраты на проведение соответствующих работ составят более 53 млн рублей.
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