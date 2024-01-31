31 января 2024

Пермское ГУ МВД потратит 680 млн рублей на новый отдел полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
В 2026 году сотрудники полиции должны переехать в новое здание Фото:

ГУ МВД по Пермскому краю объявило конкурс на проведение работ по строительству нового здания отдела полиции в Орджоникидзевском районе краевой столицы. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 680 млн рублей.

«Строительство отдела полиции № 5 в городе Перми в рамках государственного оборонного заказа. Место выполнения работ — Орджоникидзевский район, улица Таганрогская, 3, на отведенном земельном участке. Начальная и максимальная цена контракта составляет 681,7 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

По проекту отдел полиции представляет собой четырехэтажное здание с убежищем и гаражом для служебного транспорта. Сдать объект в эксплуатацию необходимо к 31 марта 2026 года. Сейчас городской отдел полиции № 5 расположен на улице Генерала Доватора, 42.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми проведут ремонт убежища ГУ МВД по Пермскому краю. Затраты на проведение соответствующих работ составят более 53 млн рублей.

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ГУ МВД по Пермскому краю объявило конкурс на проведение работ по строительству нового здания отдела полиции в Орджоникидзевском районе краевой столицы. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 680 млн рублей. «Строительство отдела полиции № 5 в городе Перми в рамках государственного оборонного заказа. Место выполнения работ — Орджоникидзевский район, улица Таганрогская, 3, на отведенном земельном участке. Начальная и максимальная цена контракта составляет 681,7 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. По проекту отдел полиции представляет собой четырехэтажное здание с убежищем и гаражом для служебного транспорта. Сдать объект в эксплуатацию необходимо к 31 марта 2026 года. Сейчас городской отдел полиции № 5 расположен на улице Генерала Доватора, 42. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми проведут ремонт убежища ГУ МВД по Пермскому краю. Затраты на проведение соответствующих работ составят более 53 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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