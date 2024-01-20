20 января 2024
19 января 2024

Подрядчик отремонтирует убежище ГУ МВД по Пермскому краю за 53,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, зима 2020 г. Пермь., гу мвд по пермскому краю, полиция, пермь, гу мвд, башня смерти
В полиции Прикамья решили отремонтировать убежище Фото:

В Перми определились с подрядчиком, который займется капитальным ремонтом убежища ГУ МВД по региону. Окончательная цена контракта — 53,5 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны ГУ МВД России по Пермскому краю на улице Дзержинского, 43а в Перми. Цена: 53 591 777,09 рубля», — указано в описании закупки. Аукцион выиграла компания «Спецстройсервис» из Уфы. Она единственная подала заявку на конкурс.

Подрядчику необходимо заменить полы, покрасить стены и потолок, сделать облицовку двери, установить бронированные ставни на окна, новые ворота, заменить систему водоснабжения и водоотведения. В убежище появятся новая сантехника и навесы; отремонтирован погреб и хранилище, смонтировано освещение. Работы должны завершиться до 1 октября.

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В Перми определились с подрядчиком, который займется капитальным ремонтом убежища ГУ МВД по региону. Окончательная цена контракта — 53,5 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». «Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны ГУ МВД России по Пермскому краю на улице Дзержинского, 43а в Перми. Цена: 53 591 777,09 рубля», — указано в описании закупки. Аукцион выиграла компания «Спецстройсервис» из Уфы. Она единственная подала заявку на конкурс. Подрядчику необходимо заменить полы, покрасить стены и потолок, сделать облицовку двери, установить бронированные ставни на окна, новые ворота, заменить систему водоснабжения и водоотведения. В убежище появятся новая сантехника и навесы; отремонтирован погреб и хранилище, смонтировано освещение. Работы должны завершиться до 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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