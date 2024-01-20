Общество Подрядчик отремонтирует убежище ГУ МВД по Пермскому краю за 53,5 млн рублей 21 января 2024 в 13:03 Размер текста - 17 + В полиции Прикамья решили отремонтировать убежище Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Перми определились с подрядчиком, который займется капитальным ремонтом убежища ГУ МВД по региону. Окончательная цена контракта — 53,5 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». «Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны ГУ МВД России по Пермскому краю на улице Дзержинского, 43а в Перми. Цена: 53 591 777,09 рубля», — указано в описании закупки. Аукцион выиграла компания «Спецстройсервис» из Уфы. Она единственная подала заявку на конкурс. Подрядчику необходимо заменить полы, покрасить стены и потолок, сделать облицовку двери, установить бронированные ставни на окна, новые ворота, заменить систему водоснабжения и водоотведения. В убежище появятся новая сантехника и навесы; отремонтирован погреб и хранилище, смонтировано освещение. Работы должны завершиться до 1 октября. В Перми определились с подрядчиком, который займется капитальным ремонтом убежища ГУ МВД по региону. Окончательная цена контракта — 53,5 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». «Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны ГУ МВД России по Пермскому краю на улице Дзержинского, 43а в Перми. Цена: 53 591 777,09 рубля», — указано в описании закупки. Аукцион выиграла компания «Спецстройсервис» из Уфы. Она единственная подала заявку на конкурс. Подрядчику необходимо заменить полы, покрасить стены и потолок, сделать облицовку двери, установить бронированные ставни на окна, новые ворота, заменить систему водоснабжения и водоотведения. В убежище появятся новая сантехника и навесы; отремонтирован погреб и хранилище, смонтировано освещение. Работы должны завершиться до 1 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям