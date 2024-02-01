Прокуратура проверит школу Сургута из-за жалобы на буллинг

Прокуратура начала проверку после сообщения URA.RU о травле первоклассников в школе Сургута. О начале проверки журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
«Прокуратура организовала проверку по публикации, размещенной в СМИ. Из материала следует, что ученик первого класса одной из школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что родители из Сургута просят мэрию защитить их детей от травли в школе. Они неоднократно жаловались директору, но буллинг продолжается.
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