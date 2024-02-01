Прокуратура проверит школу Сургута из-за жалобы на буллинг

02 февраля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

В случае подтверждения информации о буллинге виновных накажут Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура начала проверку после сообщения URA.RU о травле первоклассников в школе Сургута. О начале проверки журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Прокуратура организовала проверку по публикации, размещенной в СМИ. Из материала следует, что ученик первого класса одной из школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их», — сообщили в ведомстве. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что родители из Сургута просят мэрию защитить их детей от травли в школе. Они неоднократно жаловались директору, но буллинг продолжается.

Прокуратура начала проверку после сообщения URA.RU о травле первоклассников в школе Сургута. О начале проверки журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Прокуратура организовала проверку по публикации, размещенной в СМИ. Из материала следует, что ученик первого класса одной из школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их», — сообщили в ведомстве. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что родители из Сургута просят мэрию защитить их детей от травли в школе. Они неоднократно жаловались директору, но буллинг продолжается.