01 февраля 2024

Прокуратура проверит школу Сургута из-за жалобы на буллинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
В случае подтверждения информации о буллинге виновных накажут Фото:

Прокуратура начала проверку после сообщения URA.RU о травле первоклассников в школе Сургута. О начале проверки журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«Прокуратура организовала проверку по публикации, размещенной в СМИ. Из материала следует, что ученик первого класса одной из школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что родители из Сургута просят мэрию защитить их детей от травли в школе. Они неоднократно жаловались директору, но буллинг продолжается.

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Прокуратура начала проверку после сообщения URA.RU о травле первоклассников в школе Сургута. О начале проверки журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Прокуратура организовала проверку по публикации, размещенной в СМИ. Из материала следует, что ученик первого класса одной из школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их», — сообщили в ведомстве. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что родители из Сургута просят мэрию защитить их детей от травли в школе. Они неоднократно жаловались директору, но буллинг продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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