«Пермские термы» оспорили решение суда о взыскании миллионного долга

Жалобу ответчика рассмотрит апелляционный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба от ООО «Пермские термы», которое оспаривает решение суда первой инстанции. Ранее он удовлетворил исковое заявление строительной фирмы ООО «Статус-М», требовавшей взыскать с термального комплекса более 2,2 млн рублей долга за выполненные отделочные работы.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба от ООО „Пермские термы“ на решение Арбитражного суда Пермского края», — сообщается в судебной картотеке. Дата рассмотрения судом жалобы пока что не назначена.

Ранее Арбитражный суд Пермского края взыскал с ООО «Пермские термы» более 2,2 млн рублей по иску строительной фирмы ООО «Статус-М». Это долг по заключенному между обеими компаниями договору подряда на общую сумму в 4,8 млн рублей. Подрядчик выполнил отделку в помещениях термального комплекса, но за работу получил только часть суммы в размере 2,6 миллиона рублей. В результате ООО «Статус-М» обратилось с исковым заявлением в суд, который встал на его сторону.

Комплекс «Пермские термы» открылся в краевой столице на улице Героев Хасана в 2023 году. Он представляет собой двухэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров. Рассчитаны термы на тысячу посещений в день. В комплексе обустроены 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом. Соучредителями бизнеса являются предприниматели Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериковы, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, возглавлявший с 2006 по 2008 год правительство Пермского края.