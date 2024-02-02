ЧП произошло в квартире на Титова, 58А (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге квартиру многодетной семьи на улице Титова, 58а затопило кипятком. Это привело к тому, что потолок в детской комнате обвалился. Собственник жилья обращался за помощью в ГЖИ (Государственная жилищная инспекция). Там сделали предписание (документ имеется в распоряжении агентства) управляющей компании об устранении обрушений. Но вот уже несколько месяцев ситуация остается неизменной. О сложившейся ситуации URA.RU рассказал владелец жилища Андрей.

«Мы проживаем в квартире вместе с тремя детьми: старшим детям по 4,5 года, а младшему всего три года. Управляющая компания осуществила ремонт дома. Летом 2023 года на чердаке взорвалась система водоснабжения, и детскую комнату затопило кипятком. А еще время спустя произошло обрушение потолка. По счастливой случайности детей не было дома», — вспоминает Андрей.

По словам екатеринбуржца, в квартире был сделан евроремонт. «У нас очень уютная квартира, в ней сделан хороший качественный ремонт. Мы затратили приличную сумму, чтобы в нашем жилище было уютно. Теперь квартира как после бомбежки, особенно когда речь идет о детской комнате», — заявил мужчина.

«Чтобы как-то разрешать сложившуюся ситуацию, я обратился в управляющую компанию, но на запрос мне прислали отписку. Тогда я пошел в ГЖИ. После моего обращения к нам выехала комиссия и зафиксировала все повреждения, а для УК сделала предписание, согласно которому организация должна была все устранить. Но с тех пор ничего не изменилось. Квартира, как была в ужасающем состоянии, таковой и осталась», — посетовал Андрей.

В паспорте дома на Титова, 58а, указано, что он построен в 1950 году. В двухэтажке восемь квартир, между этажами — деревянные перекрытия. Обслуживает дом управляющая компания — ООО «УК РЭМП УЖСК».

Редакция URA.RU обратилась в управляющую компанию ООО «УК РЭМП УЖСК». На телефонный звонок журналиста никто не ответил. Также в компанию направлен письменный запрос на электронную почту. На момент публикации новости ответ не потупил.

Фото: предоставлено Андреем