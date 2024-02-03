03 февраля 2024
02 февраля 2024

Пермский фонд помог встретиться сестрам, которые не виделись более 40 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, снег, пенсионер, зима, погода, зонт, женщина, снегопад
Женщина 44 года не видела свою сестру (архивное фото) Фото:

Фонд «Дедморозим», расположенный в Перми, помог сестрам встретиться спустя 44 года. Их родителей лишили родительских прав, а девочек поместили в разные детские дома, рассказали в фонде.

«Одна из сестер Ираиды, Вероника, приехала к ней из города Иваново. О том, что у нее есть две сестры, она узнала случайно, когда училась в восьмом классе. Женщина сразу согласилась поехать в Пермский край, когда ей рассказали про Ираиду. <…> Теперь сестры переписываются и созваниваются, обмениваются новостями. До сих пор не нашлась третья сестра и по-прежнему ничего не известно о маме женщин», — рассказали на сайте фонда.

Координатор проекта «Вернуть будущее» Наташа Цветова рассказала, что часто видела Ираиду в Губахинском психоневрологическом интернате. «Однажды ей удалось перехватить меня от дел: ей очень надо было поговорить со мной. Свою историю Ираида рассказала твердо и уверенно. Когда ей было два года, а сестрам три и четыре, их родителей лишили родительских прав, а девочек поместили в разные детские дома», — пояснила Цветова.

Ранее житель Перми Ильяс Искандаров, усыновленный 38 лет назад, решил найти своих родителей. Он попросил оказать ему помощь в поиске, разместив объявление в паблике «Жди меня». Ранее его звали Патласов Николай Иванович, и, по словам его приемных родителей, он был усыновлен в 2,5 года в микрорайоне Балатово Индустриального района.

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Фонд «Дедморозим», расположенный в Перми, помог сестрам встретиться спустя 44 года. Их родителей лишили родительских прав, а девочек поместили в разные детские дома, рассказали в фонде. «Одна из сестер Ираиды, Вероника, приехала к ней из города Иваново. О том, что у нее есть две сестры, она узнала случайно, когда училась в восьмом классе. Женщина сразу согласилась поехать в Пермский край, когда ей рассказали про Ираиду. <…> Теперь сестры переписываются и созваниваются, обмениваются новостями. До сих пор не нашлась третья сестра и по-прежнему ничего не известно о маме женщин», — рассказали на сайте фонда. Координатор проекта «Вернуть будущее» Наташа Цветова рассказала, что часто видела Ираиду в Губахинском психоневрологическом интернате. «Однажды ей удалось перехватить меня от дел: ей очень надо было поговорить со мной. Свою историю Ираида рассказала твердо и уверенно. Когда ей было два года, а сестрам три и четыре, их родителей лишили родительских прав, а девочек поместили в разные детские дома», — пояснила Цветова. Ранее житель Перми Ильяс Искандаров, усыновленный 38 лет назад, решил найти своих родителей. Он попросил оказать ему помощь в поиске, разместив объявление в паблике «Жди меня». Ранее его звали Патласов Николай Иванович, и, по словам его приемных родителей, он был усыновлен в 2,5 года в микрорайоне Балатово Индустриального района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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