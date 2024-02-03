03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Челябинске во время движения загорелся трамвай с пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо, электротранспорт, городской электротранспорт, новый трамвай
Причиной возгорания стало замыкание Фото:

Утром 4 февраля в Челябинске во время движения загорелся трамвай с пассажирами на борту. Ликвидацией пожара занимались сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области.

«Возгорание трамвая во время движения произошло на перекрестке улицы Монтажников и шоссе Металлургов. До прибытия огнеборцев салон трамвая покинули 10 человек», — сообщает telegram-канал ведомства.

Пострадавших нет, возгорание было потушено. По предварительным данным ГУ МЧС региона, причиной пожара стало короткое замыкание в контактной сети.

Пассажиры успели покинуть загоревшийся трамвай
Пассажиры успели покинуть загоревшийся трамвай
Фото:

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Утром 4 февраля в Челябинске во время движения загорелся трамвай с пассажирами на борту. Ликвидацией пожара занимались сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области. «Возгорание трамвая во время движения произошло на перекрестке улицы Монтажников и шоссе Металлургов. До прибытия огнеборцев салон трамвая покинули 10 человек», — сообщает telegram-канал ведомства. Пострадавших нет, возгорание было потушено. По предварительным данным ГУ МЧС региона, причиной пожара стало короткое замыкание в контактной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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