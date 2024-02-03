Причиной возгорания стало замыкание
Утром 4 февраля в Челябинске во время движения загорелся трамвай с пассажирами на борту. Ликвидацией пожара занимались сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области.
«Возгорание трамвая во время движения произошло на перекрестке улицы Монтажников и шоссе Металлургов. До прибытия огнеборцев салон трамвая покинули 10 человек», — сообщает telegram-канал ведомства.
Пострадавших нет, возгорание было потушено. По предварительным данным ГУ МЧС региона, причиной пожара стало короткое замыкание в контактной сети.
Пассажиры успели покинуть загоревшийся трамвай
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