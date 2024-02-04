Пермский застройщик опроверг информацию о строительстве МФЦ рядом с церковью

05 февраля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Застройщик планирует построить рядом с католической церковью жилой дом Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми на улице Пушкина, 26 не планируют строить многофункциональный центр. Застройщик «Ясно девелопмент», который владеет участком, намерен возвести рядом с католической церковью многоквартирный дом. «Мы ведем подготовку к застройке на участке на улице Пушкина, 26. Здесь планируется построить жилой дом бизнес-класса, относящийся к среднеэтажной застройке, с подземным паркингом», — пишет 59.ru со ссылкой на застройщика. Уточняется, что девелопер завершает проект будущей новостройки. Его детали не раскрываются, но еще в 2022 году застройщик представил визуализацию дома. Его высота — семь этажей, а фасад сделан из кирпича. Ранее стало известно, что министерство по управлению имуществом Пермского края планировало на этом участке возвести многофункциональный центр. Ведомство опубликовало на своем сайте соответствующий приказ.

В Перми на улице Пушкина, 26 не планируют строить многофункциональный центр. Застройщик «Ясно девелопмент», который владеет участком, намерен возвести рядом с католической церковью многоквартирный дом. «Мы ведем подготовку к застройке на участке на улице Пушкина, 26. Здесь планируется построить жилой дом бизнес-класса, относящийся к среднеэтажной застройке, с подземным паркингом», — пишет 59.ru со ссылкой на застройщика. Уточняется, что девелопер завершает проект будущей новостройки. Его детали не раскрываются, но еще в 2022 году застройщик представил визуализацию дома. Его высота — семь этажей, а фасад сделан из кирпича. Ранее стало известно, что министерство по управлению имуществом Пермского края планировало на этом участке возвести многофункциональный центр. Ведомство опубликовало на своем сайте соответствующий приказ.