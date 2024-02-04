Пермский застройщик опроверг информацию о строительстве МФЦ рядом с церковью

В Перми на улице Пушкина, 26 не планируют строить многофункциональный центр. Застройщик «Ясно девелопмент», который владеет участком, намерен возвести рядом с католической церковью многоквартирный дом.
«Мы ведем подготовку к застройке на участке на улице Пушкина, 26. Здесь планируется построить жилой дом бизнес-класса, относящийся к среднеэтажной застройке, с подземным паркингом», — пишет 59.ru со ссылкой на застройщика.
Уточняется, что девелопер завершает проект будущей новостройки. Его детали не раскрываются, но еще в 2022 году застройщик представил визуализацию дома. Его высота — семь этажей, а фасад сделан из кирпича. Ранее стало известно, что министерство по управлению имуществом Пермского края планировало на этом участке возвести многофункциональный центр. Ведомство опубликовало на своем сайте соответствующий приказ.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.