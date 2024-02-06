Прокуратура подключилась к делу девочки, разбившей голову в саду Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры начали проверку по информации о травмировании девочки в одном из детских садов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Согласно публикации СМИ, ребенок получил травму головы, ударившись об угол ступеньки на лестнице во время сборов на прогулку. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего», — пояснили в прокуратуре Свердловской области.
По данным Е1.ru, травму получила двухлетняя девочка. Она ходит в данный сад с года. По словам родителей, она часто возвращалась домой с ссадинами. «В соответствии с действующим законодательством об образовании, дошкольная образовательная организация должна присматривать за несовершеннолетними воспитанниками в целях безопасного и подконтрольного пребывания детей», — добавили в прокуратуре.
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