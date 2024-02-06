В РЖД скорректируют расписание поезда из Адлера в ХМАО, который задержался из-за стихийного бедствия

Поезд из Адлера в Нижневартовск будет следовать с сокращенными остановками

06 февраля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Поезд из Адлера в Нижневартовск будет следовать с сокращенными остановками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Поезд №346 из Адлера в Нижневартовск будет следовать с укороченными остановками, чтобы сократить отставание от графика. Из-за селя, сошедшего на железнодорожные пути между Дагомысом и Лоо (Краснодарский край), пассажиров поезда пересадили в другой состав для продолжения маршрута. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе «СвЖД». «На данный момент сложно назвать временные рамки опоздания поезда. На протяжении следования состава будет происходить смещение графика, то есть его будут нагонять. Скорее всего будет сокращение стоянок. Также в местах, где это разрешено, поезд будет двигаться с увеличенной скоростью», — пояснили в пресс-службе «СвЖД». В официальном telegram-канале перевозчика отмечают, что в настоящее время задержка большинства поездов не превышает трех часов. Пассажиры, ожидающие отправление поезда, будут информированы обо всех изменениях по смс. Ранее URA.RU рассказывало о том, что поезд, следующий из Адлера в Нижневартовск, задержали из-за завала на путях: на железную дорогу между Дагомысом и Лоо (Краснодарский край) сошел оползень. Пассажиров автобусами доставили к другому поезду, который с опозданием отправился со станции Лазаревская.

Поезд №346 из Адлера в Нижневартовск будет следовать с укороченными остановками, чтобы сократить отставание от графика. Из-за селя, сошедшего на железнодорожные пути между Дагомысом и Лоо (Краснодарский край), пассажиров поезда пересадили в другой состав для продолжения маршрута. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе «СвЖД». «На данный момент сложно назвать временные рамки опоздания поезда. На протяжении следования состава будет происходить смещение графика, то есть его будут нагонять. Скорее всего будет сокращение стоянок. Также в местах, где это разрешено, поезд будет двигаться с увеличенной скоростью», — пояснили в пресс-службе «СвЖД». В официальном telegram-канале перевозчика отмечают, что в настоящее время задержка большинства поездов не превышает трех часов. Пассажиры, ожидающие отправление поезда, будут информированы обо всех изменениях по смс. Ранее URA.RU рассказывало о том, что поезд, следующий из Адлера в Нижневартовск, задержали из-за завала на путях: на железную дорогу между Дагомысом и Лоо (Краснодарский край) сошел оползень. Пассажиров автобусами доставили к другому поезду, который с опозданием отправился со станции Лазаревская.