Врач пермского санатория рассказала, какие продукты помогут вылечить плоскостопие

Пермский педиатр Гордеева: от плоскостопия помогут продукты, содержащие кальций
© Служба новостей «URA.RU»
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Растрескавшаяся плитка на плотинке. Екатеринбург, прогулка, ботинки, плитка, плотинка, обувь
Один из признаков плоскостопия — стаптывание обуви по внутреннему краю подошвы Фото:

Одним из важных шагов в лечении плоскостопия у детей является изменение рациона питания. Врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие кальций, фосфор, магний и витамины. Об этом URA.RU рассказала педиатр пермского курорта «Ключи» Ольга Гордеева.

«Лечение плоскостопия занимает много времени. Оно должно быть комплексное, поэтому важно скорректировать питание ребенка. Необходимо отказаться от пищи, приводящей к появлению лишнего веса, но в то же время увеличить в рационе количество продуктов, содержащих кальций, фосфор, магний и витамины», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства.

Она добавила, что лечить плоскостопие нужно как можно раньше. Это объясняется тем, что у детей не до конца сформированы кости, мышцы и связки, поэтому они хорошо поддаются коррекции. В первую очередь необходимо устранить причины деформации стопы, убрать повышенные нагрузки и предотвратить получение травм. Также для лечения плоскостопия применяют лечебную физическую культуру, грязевые аппликации, минеральные ванны, различные виды массажа и физиопроцедур, мануальную терапию.

Собеседница агентства уточнила, что плоскостопие у детей может быть врожденное или приобретенное. Врожденное встречается редко, поэтому врачи его сразу замечают и начинают лечить. Что же касается приобретенного, многие родители не осознают серьезность этого заболевания и не обращают на него внимание. Распознать плоскостопие можно по таким признакам как утомляемость после ходьбы, стаптывание обуви по внутреннему краю подошвы, боль в ногах, заворачивание стопы внутрь и другим. Ольга Гордеева отметила, что плоскостопие может привести к артрозам, поэтому необходимо заниматься его профилактикой и лечением.

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Одним из важных шагов в лечении плоскостопия у детей является изменение рациона питания. Врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие кальций, фосфор, магний и витамины. Об этом URA.RU рассказала педиатр пермского курорта «Ключи» Ольга Гордеева. «Лечение плоскостопия занимает много времени. Оно должно быть комплексное, поэтому важно скорректировать питание ребенка. Необходимо отказаться от пищи, приводящей к появлению лишнего веса, но в то же время увеличить в рационе количество продуктов, содержащих кальций, фосфор, магний и витамины», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства. Она добавила, что лечить плоскостопие нужно как можно раньше. Это объясняется тем, что у детей не до конца сформированы кости, мышцы и связки, поэтому они хорошо поддаются коррекции. В первую очередь необходимо устранить причины деформации стопы, убрать повышенные нагрузки и предотвратить получение травм. Также для лечения плоскостопия применяют лечебную физическую культуру, грязевые аппликации, минеральные ванны, различные виды массажа и физиопроцедур, мануальную терапию. Собеседница агентства уточнила, что плоскостопие у детей может быть врожденное или приобретенное. Врожденное встречается редко, поэтому врачи его сразу замечают и начинают лечить. Что же касается приобретенного, многие родители не осознают серьезность этого заболевания и не обращают на него внимание. Распознать плоскостопие можно по таким признакам как утомляемость после ходьбы, стаптывание обуви по внутреннему краю подошвы, боль в ногах, заворачивание стопы внутрь и другим. Ольга Гордеева отметила, что плоскостопие может привести к артрозам, поэтому необходимо заниматься его профилактикой и лечением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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