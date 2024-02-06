Врач пермского санатория рассказала, какие продукты помогут вылечить плоскостопие

Пермский педиатр Гордеева: от плоскостопия помогут продукты, содержащие кальций

06 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Один из признаков плоскостопия — стаптывание обуви по внутреннему краю подошвы Фото: Размик Закарян © URA.RU Одним из важных шагов в лечении плоскостопия у детей является изменение рациона питания. Врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие кальций, фосфор, магний и витамины. Об этом URA.RU рассказала педиатр пермского курорта «Ключи» Ольга Гордеева. «Лечение плоскостопия занимает много времени. Оно должно быть комплексное, поэтому важно скорректировать питание ребенка. Необходимо отказаться от пищи, приводящей к появлению лишнего веса, но в то же время увеличить в рационе количество продуктов, содержащих кальций, фосфор, магний и витамины», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства. Она добавила, что лечить плоскостопие нужно как можно раньше. Это объясняется тем, что у детей не до конца сформированы кости, мышцы и связки, поэтому они хорошо поддаются коррекции. В первую очередь необходимо устранить причины деформации стопы, убрать повышенные нагрузки и предотвратить получение травм. Также для лечения плоскостопия применяют лечебную физическую культуру, грязевые аппликации, минеральные ванны, различные виды массажа и физиопроцедур, мануальную терапию. Собеседница агентства уточнила, что плоскостопие у детей может быть врожденное или приобретенное. Врожденное встречается редко, поэтому врачи его сразу замечают и начинают лечить. Что же касается приобретенного, многие родители не осознают серьезность этого заболевания и не обращают на него внимание. Распознать плоскостопие можно по таким признакам как утомляемость после ходьбы, стаптывание обуви по внутреннему краю подошвы, боль в ногах, заворачивание стопы внутрь и другим. Ольга Гордеева отметила, что плоскостопие может привести к артрозам, поэтому необходимо заниматься его профилактикой и лечением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из важных шагов в лечении плоскостопия у детей является изменение рациона питания. Врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие кальций, фосфор, магний и витамины. Об этом URA.RU рассказала педиатр пермского курорта «Ключи» Ольга Гордеева. «Лечение плоскостопия занимает много времени. Оно должно быть комплексное, поэтому важно скорректировать питание ребенка. Необходимо отказаться от пищи, приводящей к появлению лишнего веса, но в то же время увеличить в рационе количество продуктов, содержащих кальций, фосфор, магний и витамины», — рассказала Ольга Гордеева корреспонденту агентства. Она добавила, что лечить плоскостопие нужно как можно раньше. Это объясняется тем, что у детей не до конца сформированы кости, мышцы и связки, поэтому они хорошо поддаются коррекции. В первую очередь необходимо устранить причины деформации стопы, убрать повышенные нагрузки и предотвратить получение травм. Также для лечения плоскостопия применяют лечебную физическую культуру, грязевые аппликации, минеральные ванны, различные виды массажа и физиопроцедур, мануальную терапию. Собеседница агентства уточнила, что плоскостопие у детей может быть врожденное или приобретенное. Врожденное встречается редко, поэтому врачи его сразу замечают и начинают лечить. Что же касается приобретенного, многие родители не осознают серьезность этого заболевания и не обращают на него внимание. Распознать плоскостопие можно по таким признакам как утомляемость после ходьбы, стаптывание обуви по внутреннему краю подошвы, боль в ногах, заворачивание стопы внутрь и другим. Ольга Гордеева отметила, что плоскостопие может привести к артрозам, поэтому необходимо заниматься его профилактикой и лечением.