В США пришли в ярость из-за интервью Карлсона с Путиным

Корреспондент Аманпур: журналисты из США ежедневно просят Путина об интервью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир, топ
У Владимира Путина (на фото) каждый день просят об интервью, сказала Кристиан Аманпур Фото:

Американские журналисты каждый день пытаются взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявила главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур. Так она отреагировала на анонс интервью с российским лидером от тележурналиста Такера Карлсона, который сказал, что американцы совсем не знают, что происходит в РФ.

«Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента <…> (начала СВО, — прим. URA.RU) на Украине? Это абсурд», — написала Кристиан Аманпур в соцсети X. Она добавила, что журналисты продолжат просить российского лидера об интервью, как делали это уже долгие годы.

Ранее Карлсон прилетел в Москву. В СМИ тут же начали писать о намерении журналиста взять интервью у Путина. Уже в ночь на 7 февраля он анонсировал беседу с президентом РФ, заявив, что американцы должны узнать все, что только возможно о конфликте.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские журналисты каждый день пытаются взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявила главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур. Так она отреагировала на анонс интервью с российским лидером от тележурналиста Такера Карлсона, который сказал, что американцы совсем не знают, что происходит в РФ. «Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента <…> (начала СВО, — прим. URA.RU) на Украине? Это абсурд», — написала Кристиан Аманпур в соцсети X. Она добавила, что журналисты продолжат просить российского лидера об интервью, как делали это уже долгие годы. Ранее Карлсон прилетел в Москву. В СМИ тут же начали писать о намерении журналиста взять интервью у Путина. Уже в ночь на 7 февраля он анонсировал беседу с президентом РФ, заявив, что американцы должны узнать все, что только возможно о конфликте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...