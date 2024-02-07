В США пришли в ярость из-за интервью Карлсона с Путиным

Корреспондент Аманпур: журналисты из США ежедневно просят Путина об интервью

07 февраля 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

У Владимира Путина (на фото) каждый день просят об интервью, сказала Кристиан Аманпур Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американские журналисты каждый день пытаются взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявила главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур. Так она отреагировала на анонс интервью с российским лидером от тележурналиста Такера Карлсона, который сказал, что американцы совсем не знают, что происходит в РФ. «Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента <…> (начала СВО, — прим. URA.RU) на Украине? Это абсурд», — написала Кристиан Аманпур в соцсети X. Она добавила, что журналисты продолжат просить российского лидера об интервью, как делали это уже долгие годы. Ранее Карлсон прилетел в Москву. В СМИ тут же начали писать о намерении журналиста взять интервью у Путина. Уже в ночь на 7 февраля он анонсировал беседу с президентом РФ, заявив, что американцы должны узнать все, что только возможно о конфликте.

Американские журналисты каждый день пытаются взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявила главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур. Так она отреагировала на анонс интервью с российским лидером от тележурналиста Такера Карлсона, который сказал, что американцы совсем не знают, что происходит в РФ. «Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента <…> (начала СВО, — прим. URA.RU) на Украине? Это абсурд», — написала Кристиан Аманпур в соцсети X. Она добавила, что журналисты продолжат просить российского лидера об интервью, как делали это уже долгие годы. Ранее Карлсон прилетел в Москву. В СМИ тут же начали писать о намерении журналиста взять интервью у Путина. Уже в ночь на 7 февраля он анонсировал беседу с президентом РФ, заявив, что американцы должны узнать все, что только возможно о конфликте.