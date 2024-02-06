Ирина Текслер и депутат Яна Лантратова побывали на фестивале юмора в Челябинске. Фото, видео

07 февраля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Жена губернатора и депутат Госдумы от Челябинской области побывали на открытии фестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина и депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова побывали на открытии IX фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана в Челябинске. Открытие фестиваля прошло в концертном зале имени Сергея Прокофьева, выступление всем зрителям очень понравилось, сообщила депутат в социальных сетях. «Вчера с Ириной Николаевной Текслер посетили IX Фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана в моем любимом Челябинске! Зрители были в полном восторге, мне очень понравилось! Выступление никого не оставило равнодушным», — сообщила Лантратова в своем телеграм-канале. По словам Лантратовой, все артисты выступали очень хорошо. Депутат Госдумы от Челябинской области сообщила, что в следующем году будет X-й юбилейный концерт и посоветовала всем обязательно посетить знаковое мероприятие. С 6 по 10 февраля в Челябинской области проходит IX Международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом. Открытие фестиваля состоялось 6 февраля в концертном зале имени Сергея Прокофьева в Челябинске. Уникальные коллективы Brevis Brass Band (Москва) и Billy’s Band (Санкт-Петербург) дали старт искрометному музыкальному юмору на Южном Урале. Кроме них, на сцену поднимались Варвара Убель (вокал, Москва), а также играл Московский джазовый оркестр под управлением главного посла российского джазового искусства на мировой сцене Игоря Бутмана (Москва). Концерты пройдут не только в Челябинске, но и других городах региона. 7 февраля жители Озерска окунутся в атмосферу джаза и услышат потрясающие произведения от Brevis Brass Band, Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и талантливой Варвары Убель. Далее 8 февраля тот же звездный состав артистов порадует своим творчеством жителей Златоуста, а 9 февраля жители Миасса познакомятся с творчеством Fantine. Австралийская певица поднимется на сцену вместе с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана. Завершится фестиваль 10 февраля в Сатке, где также выступят Fantine и Московский джазовый оркестр. По словам Лантратовой, зрители были в полном восторге, всем очень понравилось Фото: телеграм-канал Яны Лантратовой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина и депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова побывали на открытии IX фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана в Челябинске. Открытие фестиваля прошло в концертном зале имени Сергея Прокофьева, выступление всем зрителям очень понравилось, сообщила депутат в социальных сетях. «Вчера с Ириной Николаевной Текслер посетили IX Фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана в моем любимом Челябинске! Зрители были в полном восторге, мне очень понравилось! Выступление никого не оставило равнодушным», — сообщила Лантратова в своем телеграм-канале. По словам Лантратовой, все артисты выступали очень хорошо. Депутат Госдумы от Челябинской области сообщила, что в следующем году будет X-й юбилейный концерт и посоветовала всем обязательно посетить знаковое мероприятие. С 6 по 10 февраля в Челябинской области проходит IX Международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом. Открытие фестиваля состоялось 6 февраля в концертном зале имени Сергея Прокофьева в Челябинске. Уникальные коллективы Brevis Brass Band (Москва) и Billy’s Band (Санкт-Петербург) дали старт искрометному музыкальному юмору на Южном Урале. Кроме них, на сцену поднимались Варвара Убель (вокал, Москва), а также играл Московский джазовый оркестр под управлением главного посла российского джазового искусства на мировой сцене Игоря Бутмана (Москва). Концерты пройдут не только в Челябинске, но и других городах региона. 7 февраля жители Озерска окунутся в атмосферу джаза и услышат потрясающие произведения от Brevis Brass Band, Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и талантливой Варвары Убель. Далее 8 февраля тот же звездный состав артистов порадует своим творчеством жителей Златоуста, а 9 февраля жители Миасса познакомятся с творчеством Fantine. Австралийская певица поднимется на сцену вместе с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана. Завершится фестиваль 10 февраля в Сатке, где также выступят Fantine и Московский джазовый оркестр.