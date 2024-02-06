Знакомые рассказали о семье, где свердловчанин убил парализованную жену

Свердловчанин, убивший парализованную жену, имел проблемы с алкоголем

07 февраля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Супругам было около 40 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У Александра (имя изменено), который зарезал парализованную супругу Светлану (имя изменено) в Первоуральске, были проблемы с алкоголем. По мнению знакомой семьи, это могло стать причиной трагедии, случившейся в ночь на 4 февраля. «Светлана была очень замечательным человеком. Она — ответственная, всегда приходила на помощь. Очень любила Александра, вечно вытаскивала его из передряг. Он любил выпить и все беды от этого», — пояснила URA.RU девушка, знавшая погибших. Другой товарищ скончавшихся сказал, что семья была дружной. Супругам было около 40 лет. ЧП произошло на Прокатчиков в Первоуральске. По неофициальной версии, девушка была больна и парализована. Предположительно, Александр сначала зарезал ее, а потом покончил с собой. У них осталось двое детей, младший думает, что родители попали в ДТП. В СУ СК по Свердловской области не комментируют случившееся. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

У Александра (имя изменено), который зарезал парализованную супругу Светлану (имя изменено) в Первоуральске, были проблемы с алкоголем. По мнению знакомой семьи, это могло стать причиной трагедии, случившейся в ночь на 4 февраля. «Светлана была очень замечательным человеком. Она — ответственная, всегда приходила на помощь. Очень любила Александра, вечно вытаскивала его из передряг. Он любил выпить и все беды от этого», — пояснила URA.RU девушка, знавшая погибших. Другой товарищ скончавшихся сказал, что семья была дружной. Супругам было около 40 лет. ЧП произошло на Прокатчиков в Первоуральске. По неофициальной версии, девушка была больна и парализована. Предположительно, Александр сначала зарезал ее, а потом покончил с собой. У них осталось двое детей, младший думает, что родители попали в ДТП. В СУ СК по Свердловской области не комментируют случившееся. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.