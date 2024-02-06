06 февраля 2024

Знакомые рассказали о семье, где свердловчанин убил парализованную жену

Свердловчанин, убивший парализованную жену, имел проблемы с алкоголем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, чиновница, заседание, женские руки, руки
Супругам было около 40 лет (архивное фото) Фото:

У Александра (имя изменено), который зарезал парализованную супругу Светлану (имя изменено) в Первоуральске, были проблемы с алкоголем. По мнению знакомой семьи, это могло стать причиной трагедии, случившейся в ночь на 4 февраля.

«Светлана была очень замечательным человеком. Она — ответственная, всегда приходила на помощь. Очень любила Александра, вечно вытаскивала его из передряг. Он любил выпить и все беды от этого», — пояснила URA.RU девушка, знавшая погибших. Другой товарищ скончавшихся сказал, что семья была дружной. Супругам было около 40 лет.

ЧП произошло на Прокатчиков в Первоуральске. По неофициальной версии, девушка была больна и парализована. Предположительно, Александр сначала зарезал ее, а потом покончил с собой. У них осталось двое детей, младший думает, что родители попали в ДТП. В СУ СК по Свердловской области не комментируют случившееся. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У Александра (имя изменено), который зарезал парализованную супругу Светлану (имя изменено) в Первоуральске, были проблемы с алкоголем. По мнению знакомой семьи, это могло стать причиной трагедии, случившейся в ночь на 4 февраля. «Светлана была очень замечательным человеком. Она — ответственная, всегда приходила на помощь. Очень любила Александра, вечно вытаскивала его из передряг. Он любил выпить и все беды от этого», — пояснила URA.RU девушка, знавшая погибших. Другой товарищ скончавшихся сказал, что семья была дружной. Супругам было около 40 лет. ЧП произошло на Прокатчиков в Первоуральске. По неофициальной версии, девушка была больна и парализована. Предположительно, Александр сначала зарезал ее, а потом покончил с собой. У них осталось двое детей, младший думает, что родители попали в ДТП. В СУ СК по Свердловской области не комментируют случившееся. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...