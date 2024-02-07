Куйвашев собрал силовиков на совещание по безопасности в регионе

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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
В фокусе губернатора — антитеррористическая защищенность объектов Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность на объектах транспортной инфраструктуры. Особенно это актуально в преддверии крупных событий, которые пройдут в регионе — выборы президента и всемирные Игры дружбы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Участники заседания обсудили обеспечение безопасности на Свердловской железной дороге и в международном аэропорту Кольцово. Также присутствующие на заседании обратились к вопросам проверки безопасности объектов, которые будут задействованы на крупных событиях, проводимых в регионе», — рассказали в департаменте.

Один из участников заседания в беседе с URA.RU добавил — планы СвЖД по усилению безопасности на объектах инфраструктуры, расписанные до 2030 года, губернатор потребовал реализовать до конца 2024 года. На совещании также присутствовали представители силового блока правительства и профильных ведомств.

Накануне совещание о готовности УрФО к предотвращению различных чрезвычайных ситуаций провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На нем, в частности, говорили о том, что на Урале участились попытки вербовки со стороны ВСУ россиян для поджогов административных зданий и объектов инфраструктуры. Всего в 2023 году на территории Уральского федерального округа в 2023 году, по словам Патрушева, было совершено девять диверсий и терактов, предотвращено 23 преступления террористического характера.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность на объектах транспортной инфраструктуры. Особенно это актуально в преддверии крупных событий, которые пройдут в регионе — выборы президента и всемирные Игры дружбы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Участники заседания обсудили обеспечение безопасности на Свердловской железной дороге и в международном аэропорту Кольцово. Также присутствующие на заседании обратились к вопросам проверки безопасности объектов, которые будут задействованы на крупных событиях, проводимых в регионе», — рассказали в департаменте. Один из участников заседания в беседе с URA.RU добавил — планы СвЖД по усилению безопасности на объектах инфраструктуры, расписанные до 2030 года, губернатор потребовал реализовать до конца 2024 года. На совещании также присутствовали представители силового блока правительства и профильных ведомств. Накануне совещание о готовности УрФО к предотвращению различных чрезвычайных ситуаций провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На нем, в частности, говорили о том, что на Урале участились попытки вербовки со стороны ВСУ россиян для поджогов административных зданий и объектов инфраструктуры. Всего в 2023 году на территории Уральского федерального округа в 2023 году, по словам Патрушева, было совершено девять диверсий и терактов, предотвращено 23 преступления террористического характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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