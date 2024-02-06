На Урале участились попытки ВСУ завербовать россиян для поджогов зданий

06 февраля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

О ситуации в УрФО по поджогам Николай Патрушев сообщил на совещании Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Уральском федеральном округе участились попытки вербовки со стороны ВСУ россиян для поджогов административных зданий и объектов инфраструктуры. Об этом 6 февраля на совещании в Кургане заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он считает, что из-за отсутствия успеха на поле боя, киевский режим пытается посредством терактов на территории России продемонстрировать подобие сопротивления российской армии. Обращаясь к участникам мероприятия (губернаторам и высокопоставленным федеральным руководителям) Патрушев особо отметил угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций из-за «активизации диверсионно-террористической деятельности украинского режима в условиях проведения специальной военной операции». «Киевский неонацистский режим на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов на территории России продемонстрировать подобие сопротивления российской армии», — предупредил Патрушев. Всего в 2023 году на территории Уральского федерального округа в 2023 году, по словам Патрушева, было совершено девять диверсий и терактов, предотвращено 23 преступления террористического характера. Секретарь Совбеза напомнил, что ВСУ безжалостно и преднамеренно обстреливает сугубо гражданские объекты и мирных людей в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других российских городах. Еще одним примером безжалостности стал обстрел 24 января военно-транспортного самолета с 65 украинскими военнопленными, которых российская перевозила для обмена. «Несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз России, будут выполнены, в том числе, благодаря мужеству, отваге и стойкости наших воинов», — заверил Николай Патрушев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Уральском федеральном округе участились попытки вербовки со стороны ВСУ россиян для поджогов административных зданий и объектов инфраструктуры. Об этом 6 февраля на совещании в Кургане заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он считает, что из-за отсутствия успеха на поле боя, киевский режим пытается посредством терактов на территории России продемонстрировать подобие сопротивления российской армии. Обращаясь к участникам мероприятия (губернаторам и высокопоставленным федеральным руководителям) Патрушев особо отметил угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций из-за «активизации диверсионно-террористической деятельности украинского режима в условиях проведения специальной военной операции». «Киевский неонацистский режим на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов на территории России продемонстрировать подобие сопротивления российской армии», — предупредил Патрушев. Всего в 2023 году на территории Уральского федерального округа в 2023 году, по словам Патрушева, было совершено девять диверсий и терактов, предотвращено 23 преступления террористического характера. Секретарь Совбеза напомнил, что ВСУ безжалостно и преднамеренно обстреливает сугубо гражданские объекты и мирных людей в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других российских городах. Еще одним примером безжалостности стал обстрел 24 января военно-транспортного самолета с 65 украинскими военнопленными, которых российская перевозила для обмена. «Несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз России, будут выполнены, в том числе, благодаря мужеству, отваге и стойкости наших воинов», — заверил Николай Патрушев.