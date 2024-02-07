Росстат раскрыл, на сколько вырос ВВП за 2023 год

ВВП РФ в 2023 году, по первой оценке, увеличился на 3,6%. Об этом говорится в отчете Росстата.
«Индекс физического объема ВВП относительно 2022 года составил 103,6%», — говорится в документе. Отмечается, что в 2023 году индекс увеличился до 106,3%. Объем ВВП РФ за 2023 год, по первой оценке, составил 171,041 триллиона рублей.
Ранее в Минфин РФ сообщили, что дефицит бюджета РФ за январь составил 308 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что бюджету страны помог несырьевой экспорт.
ВВП РФ в 2023 году, по первой оценке, увеличился на 3,6%. Об этом говорится в отчете Росстата. «Индекс физического объема ВВП относительно 2022 года составил 103,6%», — говорится в документе. Отмечается, что в 2023 году индекс увеличился до 106,3%. Объем ВВП РФ за 2023 год, по первой оценке, составил 171,041 триллиона рублей. Ранее в Минфин РФ сообщили, что дефицит бюджета РФ за январь составил 308 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что бюджету страны помог несырьевой экспорт.