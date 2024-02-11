Треть свердловчан пожаловалась на неадекватных начальников

12 февраля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Стресс на работе в течение года испытывали 95% опрошенных свердловчан Фото: Илья Московец © URA.RU Среди причин стресса на работе 32% опрошенных свердловчан назвали неадекватное поведение начальства. Также в списке стрессовых факторов — поиски решений в конфликтах и большой объем задач. Об этом URA.RU рассказали в исследовательском центре «Зарплата.ру». «По мнению работодателей, в топ-5 стрессовых ситуаций, которые влияют на моральное и физическое истощение сотрудников, вошли большой объем задач (72%), поиски решений в конфликтах (50%), давление по срокам выполнения задач (48%), стихийное планирование (39%), неадекватное поведение начальства (32%)», — говорится в исследовании. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Всего со стрессом на работе в течение года сталкивались 95% опрошенных. При этом 22% работодателей считают, что это не проблема компании, а личные переживания конкретного сотрудника. Опрос проводили с 29 января по 7 февраля среди 1710 руководителей компаний.

Среди причин стресса на работе 32% опрошенных свердловчан назвали неадекватное поведение начальства. Также в списке стрессовых факторов — поиски решений в конфликтах и большой объем задач. Об этом URA.RU рассказали в исследовательском центре «Зарплата.ру». «По мнению работодателей, в топ-5 стрессовых ситуаций, которые влияют на моральное и физическое истощение сотрудников, вошли большой объем задач (72%), поиски решений в конфликтах (50%), давление по срокам выполнения задач (48%), стихийное планирование (39%), неадекватное поведение начальства (32%)», — говорится в исследовании. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Всего со стрессом на работе в течение года сталкивались 95% опрошенных. При этом 22% работодателей считают, что это не проблема компании, а личные переживания конкретного сотрудника. Опрос проводили с 29 января по 7 февраля среди 1710 руководителей компаний.