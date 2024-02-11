11 февраля 2024

Треть свердловчан пожаловалась на неадекватных начальников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на площадку «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Екатеринбург, титановая долина, офис
Стресс на работе в течение года испытывали 95% опрошенных свердловчан Фото:

Среди причин стресса на работе 32% опрошенных свердловчан назвали неадекватное поведение начальства. Также в списке стрессовых факторов — поиски решений в конфликтах и большой объем задач. Об этом URA.RU рассказали в исследовательском центре «Зарплата.ру».

«По мнению работодателей, в топ-5 стрессовых ситуаций, которые влияют на моральное и физическое истощение сотрудников, вошли большой объем задач (72%), поиски решений в конфликтах (50%), давление по срокам выполнения задач (48%), стихийное планирование (39%), неадекватное поведение начальства (32%)», — говорится в исследовании. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Всего со стрессом на работе в течение года сталкивались 95% опрошенных. При этом 22% работодателей считают, что это не проблема компании, а личные переживания конкретного сотрудника. Опрос проводили с 29 января по 7 февраля среди 1710 руководителей компаний.

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Среди причин стресса на работе 32% опрошенных свердловчан назвали неадекватное поведение начальства. Также в списке стрессовых факторов — поиски решений в конфликтах и большой объем задач. Об этом URA.RU рассказали в исследовательском центре «Зарплата.ру». «По мнению работодателей, в топ-5 стрессовых ситуаций, которые влияют на моральное и физическое истощение сотрудников, вошли большой объем задач (72%), поиски решений в конфликтах (50%), давление по срокам выполнения задач (48%), стихийное планирование (39%), неадекватное поведение начальства (32%)», — говорится в исследовании. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Всего со стрессом на работе в течение года сталкивались 95% опрошенных. При этом 22% работодателей считают, что это не проблема компании, а личные переживания конкретного сотрудника. Опрос проводили с 29 января по 7 февраля среди 1710 руководителей компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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