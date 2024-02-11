11 февраля 2024

В Перми православный собор объединился с продуктовым магазином

В Перми православные волонтеры собрали в «Перекрестке» 90 кг еды для бедных
© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты собирали у продукты у покупателей магазина Фото:

В Перми волонтеры Петропавловского собора приняли участие в благотворительной акции «Корзина добра». В одном из магазинов сети «Перекресток» они собрали 90 кг продуктов, которые передадут малоимущим.

«Силами всех неравнодушных людей удалось собрать 90 килограммов продуктов, из которых будут сформированы продовольственные корзины для малоимущих. Данная акция является всероссийской и будет проводиться ежемесячно», — говорится на сайте собора.

В будущем активисты хотят расширить географию акции, чтобы в ней приняли участие и другие магазины Перми. Ближайшая акция «Корзина добра» пройдет в марте.

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В Перми волонтеры Петропавловского собора приняли участие в благотворительной акции «Корзина добра». В одном из магазинов сети «Перекресток» они собрали 90 кг продуктов, которые передадут малоимущим. «Силами всех неравнодушных людей удалось собрать 90 килограммов продуктов, из которых будут сформированы продовольственные корзины для малоимущих. Данная акция является всероссийской и будет проводиться ежемесячно», — говорится на сайте собора. В будущем активисты хотят расширить географию акции, чтобы в ней приняли участие и другие магазины Перми. Ближайшая акция «Корзина добра» пройдет в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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