Екатеринбуржцев испугали угрозы о теракте в школьных чатах

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Школьники. Пермь, уборка снега, школьники, снегопад
Некоторые родители не отпустили детей в школу (архивное фото) Фото:

В школьных чатах Екатеринбурга активно пересылается сообщение из telegram-канала, в котором неизвестные угрожают терактом нескольким учебным заведениям. Некоторые родители не отпустили своих детей на уроки, рассказала URA.RU читательница Анастасия.

«В детских чатах гуляет сообщение от анонимных авторов одного telegram-канала, в котором неизвестные угрожают терактом школам № 125, 165 и еще одной, какой — неизвестно. Пишут, что трое явятся в эти школы с охотничьими ружьями, гранатами и травматическим оружием», — рассказала девушка.

В telegram-канале действительно имеется сообщение с угрозой. Аноним сообщает, что пройдется по несколько рядом стоящим школам. «Ждите в новостях мое имя!» — анонсирует неизвестный.

«Не знаю, насколько правдива эта информация, но мама не отпустила мою младшую сестру в школу. Очень страшно, учитывая, какие печальные случаи скулшутинга бывали в стране и в мире», — добавила Анастасия.

Она уточнила, что сообщения вызвали панику не только в ее семье, но и у других родителей. Многие из них провели беседы с детьми и попросили быть бдительными.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Как пояснил агентству источник, близкий к теме, подобные сообщения регистрировались во многих школах и во многих городах России. Он посоветовал жаловаться при обнаружении подобных чатов с целью их блокировки. Сделать это можно так:

1. Зайти в профиль канала

2. Нажать на кнопку в виде трех точек

3. В появившемся окне выбрать «Пожаловаться»

4. Указать причину блокировки.

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В школьных чатах Екатеринбурга активно пересылается сообщение из telegram-канала, в котором неизвестные угрожают терактом нескольким учебным заведениям. Некоторые родители не отпустили своих детей на уроки, рассказала URA.RU читательница Анастасия. «В детских чатах гуляет сообщение от анонимных авторов одного telegram-канала, в котором неизвестные угрожают терактом школам № 125, 165 и еще одной, какой — неизвестно. Пишут, что трое явятся в эти школы с охотничьими ружьями, гранатами и травматическим оружием», — рассказала девушка. В telegram-канале действительно имеется сообщение с угрозой. Аноним сообщает, что пройдется по несколько рядом стоящим школам. «Ждите в новостях мое имя!» — анонсирует неизвестный. «Не знаю, насколько правдива эта информация, но мама не отпустила мою младшую сестру в школу. Очень страшно, учитывая, какие печальные случаи скулшутинга бывали в стране и в мире», — добавила Анастасия. Она уточнила, что сообщения вызвали панику не только в ее семье, но и у других родителей. Многие из них провели беседы с детьми и попросили быть бдительными. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Как пояснил агентству источник, близкий к теме, подобные сообщения регистрировались во многих школах и во многих городах России. Он посоветовал жаловаться при обнаружении подобных чатов с целью их блокировки. Сделать это можно так: 1. Зайти в профиль канала 2. Нажать на кнопку в виде трех точек 3. В появившемся окне выбрать «Пожаловаться» 4. Указать причину блокировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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