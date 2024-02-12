Екатеринбуржцев испугали угрозы о теракте в школьных чатах

В школьных чатах Екатеринбурга активно пересылается сообщение из telegram-канала, в котором неизвестные угрожают терактом нескольким учебным заведениям. Некоторые родители не отпустили своих детей на уроки, рассказала URA.RU читательница Анастасия.
«В детских чатах гуляет сообщение от анонимных авторов одного telegram-канала, в котором неизвестные угрожают терактом школам № 125, 165 и еще одной, какой — неизвестно. Пишут, что трое явятся в эти школы с охотничьими ружьями, гранатами и травматическим оружием», — рассказала девушка.
В telegram-канале действительно имеется сообщение с угрозой. Аноним сообщает, что пройдется по несколько рядом стоящим школам. «Ждите в новостях мое имя!» — анонсирует неизвестный.
«Не знаю, насколько правдива эта информация, но мама не отпустила мою младшую сестру в школу. Очень страшно, учитывая, какие печальные случаи скулшутинга бывали в стране и в мире», — добавила Анастасия.
Она уточнила, что сообщения вызвали панику не только в ее семье, но и у других родителей. Многие из них провели беседы с детьми и попросили быть бдительными.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Как пояснил агентству источник, близкий к теме, подобные сообщения регистрировались во многих школах и во многих городах России. Он посоветовал жаловаться при обнаружении подобных чатов с целью их блокировки. Сделать это можно так:
1. Зайти в профиль канала
2. Нажать на кнопку в виде трех точек
3. В появившемся окне выбрать «Пожаловаться»
4. Указать причину блокировки.
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