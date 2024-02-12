Больше половины россиян хотели бы улучшить жилищные условия

Vox Populi: больше половины опрошенных россиян хотели бы переехать

12 февраля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Подавляющее большинство россиян, участвовавших в опросе, живут в многоквартирных домах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более половины жителей России, поучаствовавших в интернет-опросе (65%), хотели бы улучшить свои жилищные условия. Большинство (74%) из них хотели бы повысить уровень комфорта, еще 55% хотят сменить район проживания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитической компанией Vox Populi. «65% опрошенных признались, что хотели бы улучшить свои жилищные условия в ближайшие 5 лет: такие планы чаще всего есть у респондентов моложе 44 лет», — сообщают Vox Populi со ссылкой на полученные данные. Среди них (74%) хотели бы просто повысить уровень комфорта жилья, 55% стремятся поменять район проживания. Опрос показал, что 76% российских интернет-пользователей проживают в многоквартирных домах. В частных домах проживают 20% респондентов, а в коммунальных квартирах всего 3%. Подавляющее большинство опрошенных заявили, что жилье находится в их собственности.

Более половины жителей России, поучаствовавших в интернет-опросе (65%), хотели бы улучшить свои жилищные условия. Большинство (74%) из них хотели бы повысить уровень комфорта, еще 55% хотят сменить район проживания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитической компанией Vox Populi. «65% опрошенных признались, что хотели бы улучшить свои жилищные условия в ближайшие 5 лет: такие планы чаще всего есть у респондентов моложе 44 лет», — сообщают Vox Populi со ссылкой на полученные данные. Среди них (74%) хотели бы просто повысить уровень комфорта жилья, 55% стремятся поменять район проживания. Опрос показал, что 76% российских интернет-пользователей проживают в многоквартирных домах. В частных домах проживают 20% респондентов, а в коммунальных квартирах всего 3%. Подавляющее большинство опрошенных заявили, что жилье находится в их собственности.