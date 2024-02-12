Больше половины россиян хотели бы улучшить жилищные условия

Vox Populi: больше половины опрошенных россиян хотели бы переехать
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, недвижимость. Тюмень, жилой дом, недвижимость, жилье
Подавляющее большинство россиян, участвовавших в опросе, живут в многоквартирных домах Фото:

Более половины жителей России, поучаствовавших в интернет-опросе (65%), хотели бы улучшить свои жилищные условия. Большинство (74%) из них хотели бы повысить уровень комфорта, еще 55% хотят сменить район проживания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитической компанией Vox Populi.

«65% опрошенных признались, что хотели бы улучшить свои жилищные условия в ближайшие 5 лет: такие планы чаще всего есть у респондентов моложе 44 лет», — сообщают Vox Populi со ссылкой на полученные данные. Среди них (74%) хотели бы просто повысить уровень комфорта жилья, 55% стремятся поменять район проживания.

Опрос показал, что 76% российских интернет-пользователей проживают в многоквартирных домах. В частных домах проживают 20% респондентов, а в коммунальных квартирах всего 3%. Подавляющее большинство опрошенных заявили, что жилье находится в их собственности.

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Более половины жителей России, поучаствовавших в интернет-опросе (65%), хотели бы улучшить свои жилищные условия. Большинство (74%) из них хотели бы повысить уровень комфорта, еще 55% хотят сменить район проживания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитической компанией Vox Populi. «65% опрошенных признались, что хотели бы улучшить свои жилищные условия в ближайшие 5 лет: такие планы чаще всего есть у респондентов моложе 44 лет», — сообщают Vox Populi со ссылкой на полученные данные. Среди них (74%) хотели бы просто повысить уровень комфорта жилья, 55% стремятся поменять район проживания. Опрос показал, что 76% российских интернет-пользователей проживают в многоквартирных домах. В частных домах проживают 20% респондентов, а в коммунальных квартирах всего 3%. Подавляющее большинство опрошенных заявили, что жилье находится в их собственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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