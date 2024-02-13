Рыбаков призвали убрать мусор, который они оставляют на челябинских озерах

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Военные охотники. Челябинск., рыбаки, зимняя рыбалка
Минэкологии запустило акцию «Порыбачил — убери за собой» Фото:

Минэкологии Челябинской области призвало рыбаков убирать мусор, который они оставляют на местных водоемах. О том, что на льду и берегах озер оставляют большое количество окурков, газовых баллонов и мелкой рыбы, URA.RU сообщили в минэкологии региона.

«Окурки, баллоны из-под газовых печек, пластиковые бутылки и алюминиевые банки остаются на льду и берегах в большом количестве, выловленная мелкая рыба часто просто выбрасывается. Акция „Порыбачил — убери за собой“ призвана напомнить всем о личной ответственности за чистоту наших озер», — сообщила начальник экологического просвещения Марина Дымова.

Акцию министерство проведет с 19 февраля по 25 марта. Из-за сильных снегопадов и непогоды экоактивисты будут призывать рыбаков к уборке мусора через соцсети и интернет.

Ранее рыбаков принудили к демонтажу рыбацких домиков. Рыбакам, построившим сооружения, выписали штрафы и обязали убрать незаконно установленные сооружения.

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Минэкологии Челябинской области призвало рыбаков убирать мусор, который они оставляют на местных водоемах. О том, что на льду и берегах озер оставляют большое количество окурков, газовых баллонов и мелкой рыбы, URA.RU сообщили в минэкологии региона. «Окурки, баллоны из-под газовых печек, пластиковые бутылки и алюминиевые банки остаются на льду и берегах в большом количестве, выловленная мелкая рыба часто просто выбрасывается. Акция „Порыбачил — убери за собой“ призвана напомнить всем о личной ответственности за чистоту наших озер», — сообщила начальник экологического просвещения Марина Дымова. Акцию министерство проведет с 19 февраля по 25 марта. Из-за сильных снегопадов и непогоды экоактивисты будут призывать рыбаков к уборке мусора через соцсети и интернет. Ранее рыбаков принудили к демонтажу рыбацких домиков. Рыбакам, построившим сооружения, выписали штрафы и обязали убрать незаконно установленные сооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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