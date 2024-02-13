Рыбаков призвали убрать мусор, который они оставляют на челябинских озерах

13 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Минэкологии запустило акцию «Порыбачил — убери за собой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минэкологии Челябинской области призвало рыбаков убирать мусор, который они оставляют на местных водоемах. О том, что на льду и берегах озер оставляют большое количество окурков, газовых баллонов и мелкой рыбы, URA.RU сообщили в минэкологии региона. «Окурки, баллоны из-под газовых печек, пластиковые бутылки и алюминиевые банки остаются на льду и берегах в большом количестве, выловленная мелкая рыба часто просто выбрасывается. Акция „Порыбачил — убери за собой“ призвана напомнить всем о личной ответственности за чистоту наших озер», — сообщила начальник экологического просвещения Марина Дымова. Акцию министерство проведет с 19 февраля по 25 марта. Из-за сильных снегопадов и непогоды экоактивисты будут призывать рыбаков к уборке мусора через соцсети и интернет. Ранее рыбаков принудили к демонтажу рыбацких домиков. Рыбакам, построившим сооружения, выписали штрафы и обязали убрать незаконно установленные сооружения.

Минэкологии Челябинской области призвало рыбаков убирать мусор, который они оставляют на местных водоемах. О том, что на льду и берегах озер оставляют большое количество окурков, газовых баллонов и мелкой рыбы, URA.RU сообщили в минэкологии региона. «Окурки, баллоны из-под газовых печек, пластиковые бутылки и алюминиевые банки остаются на льду и берегах в большом количестве, выловленная мелкая рыба часто просто выбрасывается. Акция „Порыбачил — убери за собой“ призвана напомнить всем о личной ответственности за чистоту наших озер», — сообщила начальник экологического просвещения Марина Дымова. Акцию министерство проведет с 19 февраля по 25 марта. Из-за сильных снегопадов и непогоды экоактивисты будут призывать рыбаков к уборке мусора через соцсети и интернет. Ранее рыбаков принудили к демонтажу рыбацких домиков. Рыбакам, построившим сооружения, выписали штрафы и обязали убрать незаконно установленные сооружения.