Рыбаков призвали убрать мусор, который они оставляют на челябинских озерах

Минэкологии Челябинской области призвало рыбаков убирать мусор, который они оставляют на местных водоемах. О том, что на льду и берегах озер оставляют большое количество окурков, газовых баллонов и мелкой рыбы, URA.RU сообщили в минэкологии региона.
«Окурки, баллоны из-под газовых печек, пластиковые бутылки и алюминиевые банки остаются на льду и берегах в большом количестве, выловленная мелкая рыба часто просто выбрасывается. Акция „Порыбачил — убери за собой“ призвана напомнить всем о личной ответственности за чистоту наших озер», — сообщила начальник экологического просвещения Марина Дымова.
Акцию министерство проведет с 19 февраля по 25 марта. Из-за сильных снегопадов и непогоды экоактивисты будут призывать рыбаков к уборке мусора через соцсети и интернет.
Ранее рыбаков принудили к демонтажу рыбацких домиков. Рыбакам, построившим сооружения, выписали штрафы и обязали убрать незаконно установленные сооружения.
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