Свердловчанин выиграл в лотерее более 6 миллионов рублей

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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лото
Неизвестный пока свердловчанин стал первым победителем в регионе в 2024 году Фото:

Житель Свердловской области выиграл в лотерее более шести миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Столото».

«13 февраля в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 6 380 874 рублей. Крупно повезло участнику 100664-го тиража из Свердловской области», — сказали представители компании.

Счастливец пока не обратился за своим призом. Возможно, он пока не догадывается о своей удаче. О нем лишь известно, что он купил выигрышный билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.

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Житель Свердловской области выиграл в лотерее более шести миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Столото». «13 февраля в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 6 380 874 рублей. Крупно повезло участнику 100664-го тиража из Свердловской области», — сказали представители компании. Счастливец пока не обратился за своим призом. Возможно, он пока не догадывается о своей удаче. О нем лишь известно, что он купил выигрышный билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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