Свердловчанин выиграл в лотерее более 6 миллионов рублей

13 февраля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Неизвестный пока свердловчанин стал первым победителем в регионе в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл в лотерее более шести миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Столото». «13 февраля в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 6 380 874 рублей. Крупно повезло участнику 100664-го тиража из Свердловской области», — сказали представители компании. Счастливец пока не обратился за своим призом. Возможно, он пока не догадывается о своей удаче. О нем лишь известно, что он купил выигрышный билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.

Житель Свердловской области выиграл в лотерее более шести миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Столото». «13 февраля в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 6 380 874 рублей. Крупно повезло участнику 100664-го тиража из Свердловской области», — сказали представители компании. Счастливец пока не обратился за своим призом. Возможно, он пока не догадывается о своей удаче. О нем лишь известно, что он купил выигрышный билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.