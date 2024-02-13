Свердловчанин выиграл в лотерее более 6 миллионов рублей

Неизвестный пока свердловчанин стал первым победителем в регионе в 2024 году
Житель Свердловской области выиграл в лотерее более шести миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Столото».
«13 февраля в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз в размере 6 380 874 рублей. Крупно повезло участнику 100664-го тиража из Свердловской области», — сказали представители компании.
Счастливец пока не обратился за своим призом. Возможно, он пока не догадывается о своей удаче. О нем лишь известно, что он купил выигрышный билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.
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