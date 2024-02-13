В Нефтеюганске разыскивают женщину-инвалида. Скрин

14 февраля 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Потерявшаяся югорчанка страдает слабоумием Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) ищут 43-летнюю Алену Бимбаш, которая страдает слабоумием и является инвалидом второй группы. Она ушла из дома 13 февраля и не вернулась, сообщили ОУР ОМВД по городу. «Разыскивается Алена Бимбаш 1980 года рождения, которая 13 февраля ушла из дома, расположенного на улице Спортивная, 35. Пропавшая страдает слабоумием, инвалид второй группы», — указано в ориентировке ведомство, которое есть в доступе «Это Юганск, детка!». Приметы: рост около 165 сантиметров, крупного телосложения, волосы короткие. Женщина была одета в черную куртку с надписью «Аdventure», такого же цвета шапку, утепленные штаны и зимние сапоги. Фото: «Это Юганск, детка!»

В Нефтеюганске (ХМАО) ищут 43-летнюю Алену Бимбаш, которая страдает слабоумием и является инвалидом второй группы. Она ушла из дома 13 февраля и не вернулась, сообщили ОУР ОМВД по городу. «Разыскивается Алена Бимбаш 1980 года рождения, которая 13 февраля ушла из дома, расположенного на улице Спортивная, 35. Пропавшая страдает слабоумием, инвалид второй группы», — указано в ориентировке ведомство, которое есть в доступе «Это Юганск, детка!». Приметы: рост около 165 сантиметров, крупного телосложения, волосы короткие. Женщина была одета в черную куртку с надписью «Аdventure», такого же цвета шапку, утепленные штаны и зимние сапоги.