13 февраля 2024

В Нефтеюганске разыскивают женщину-инвалида. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, пенсионер, женщина, дорога, мороз, морозный день
Потерявшаяся югорчанка страдает слабоумием Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) ищут 43-летнюю Алену Бимбаш, которая страдает слабоумием и является инвалидом второй группы. Она ушла из дома 13 февраля и не вернулась, сообщили ОУР ОМВД по городу.

«Разыскивается Алена Бимбаш 1980 года рождения, которая 13 февраля ушла из дома, расположенного на улице Спортивная, 35. Пропавшая страдает слабоумием, инвалид второй группы», — указано в ориентировке ведомство, которое есть в доступе «Это Юганск, детка!».

Приметы: рост около 165 сантиметров, крупного телосложения, волосы короткие. Женщина была одета в черную куртку с надписью «Аdventure», такого же цвета шапку, утепленные штаны и зимние сапоги.

Фото:

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В Нефтеюганске (ХМАО) ищут 43-летнюю Алену Бимбаш, которая страдает слабоумием и является инвалидом второй группы. Она ушла из дома 13 февраля и не вернулась, сообщили ОУР ОМВД по городу. «Разыскивается Алена Бимбаш 1980 года рождения, которая 13 февраля ушла из дома, расположенного на улице Спортивная, 35. Пропавшая страдает слабоумием, инвалид второй группы», — указано в ориентировке ведомство, которое есть в доступе «Это Юганск, детка!». Приметы: рост около 165 сантиметров, крупного телосложения, волосы короткие. Женщина была одета в черную куртку с надписью «Аdventure», такого же цвета шапку, утепленные штаны и зимние сапоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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