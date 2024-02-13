13 февраля 2024

В Челябинской области перепрятали свалку ядохимикатов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, дым, мусор, трубы, трубы дымят, тбо, отходы, хлам, окружающая среда, мусорный полигон, закрытая городская свалка, заводы, экология, гора, тко, отбросы, кучи мусора
В ОНФ предполагают, что свалку перепрятали в другое место Фото:

В Чесменском районе Челябинской области исчезла свалка ядохимикатов, представляющих опасность для экологии и местных жителей. В ОНФ предполагают, что химикаты перепрятали в другое место, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Огромный склад в 100 метрах от жилых домов в поселке Углицкий опустел. Горы канистр с ядовитыми веществами оперативно разобрали и вывезли с территории после вмешательства Народного фронта. Судя по хаотичным действиям нарушителей, свалка переехала на новое место», — уточнил Рыжий.

Очевидцы рассказали, что за двое суток рабочие с нарушением экологических норм и правил вручную загрузили полный КАМаЗ с прицепом ядовитых отходов. По их мнению, это сделали сотрудники компании «Новый мир», которые изначально и устроили эту свалку. ОНФ обратилась в полицию и прокуратуру для поиска места, куда вывезли эти отходы.

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В Чесменском районе Челябинской области исчезла свалка ядохимикатов, представляющих опасность для экологии и местных жителей. В ОНФ предполагают, что химикаты перепрятали в другое место, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Огромный склад в 100 метрах от жилых домов в поселке Углицкий опустел. Горы канистр с ядовитыми веществами оперативно разобрали и вывезли с территории после вмешательства Народного фронта. Судя по хаотичным действиям нарушителей, свалка переехала на новое место», — уточнил Рыжий. Очевидцы рассказали, что за двое суток рабочие с нарушением экологических норм и правил вручную загрузили полный КАМаЗ с прицепом ядовитых отходов. По их мнению, это сделали сотрудники компании «Новый мир», которые изначально и устроили эту свалку. ОНФ обратилась в полицию и прокуратуру для поиска места, куда вывезли эти отходы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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