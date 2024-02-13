В Чесменском районе Челябинской области исчезла свалка ядохимикатов, представляющих опасность для экологии и местных жителей. В ОНФ предполагают, что химикаты перепрятали в другое место, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Огромный склад в 100 метрах от жилых домов в поселке Углицкий опустел. Горы канистр с ядовитыми веществами оперативно разобрали и вывезли с территории после вмешательства Народного фронта. Судя по хаотичным действиям нарушителей, свалка переехала на новое место», — уточнил Рыжий.
Очевидцы рассказали, что за двое суток рабочие с нарушением экологических норм и правил вручную загрузили полный КАМаЗ с прицепом ядовитых отходов. По их мнению, это сделали сотрудники компании «Новый мир», которые изначально и устроили эту свалку. ОНФ обратилась в полицию и прокуратуру для поиска места, куда вывезли эти отходы.
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