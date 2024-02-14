В МВД раскрыли результаты экспертизы по ДТП, в котором погиб свердловский врач

МВД: водитель не имел шансов избежать ДТП, в котором погиб свердловский врач

14 февраля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Силовики проверили, мог ли водитель остановить машину вовремя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель Subaru Forester, который переехал по дороге 36-летнего свердловского врача Сергея Кинева, не имел возможности затормозить вовремя. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, ссылаясь на результаты экспертизы. «Судя по выводам, сделанными специалистами, водитель в этой дорожной ситуации не располагал технической возможностью остановиться до места наезда на пешехода путем применения экстренного торможения с момента возникновения опасности для движения», — пояснил Горелых. По его словам, красноуфимские следователи полиции анализируют собранные материалы, чтобы завершить дело. ДТП произошло 16 января возле поселка Ачит. Водитель иномарки пытался затормозить, но не смог избежать столкновения. Кинев был госпитализирован в больницу, однако врачи отпустили его на амбулаторное лечение. Он добирался до поселка с бригадой скорой помощи. В какой-то момент мужчина самостоятельно вышел из машины и решил добираться своими силами.

Водитель Subaru Forester, который переехал по дороге 36-летнего свердловского врача Сергея Кинева, не имел возможности затормозить вовремя. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, ссылаясь на результаты экспертизы. «Судя по выводам, сделанными специалистами, водитель в этой дорожной ситуации не располагал технической возможностью остановиться до места наезда на пешехода путем применения экстренного торможения с момента возникновения опасности для движения», — пояснил Горелых. По его словам, красноуфимские следователи полиции анализируют собранные материалы, чтобы завершить дело. ДТП произошло 16 января возле поселка Ачит. Водитель иномарки пытался затормозить, но не смог избежать столкновения. Кинев был госпитализирован в больницу, однако врачи отпустили его на амбулаторное лечение. Он добирался до поселка с бригадой скорой помощи. В какой-то момент мужчина самостоятельно вышел из машины и решил добираться своими силами.