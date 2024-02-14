В Свердловской области ищут 7-летнего мальчика и 29-летнюю девушку из Карелии. Фото

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Пропавших не могут найти больше года Фото:

В Свердловской области начались поиски семилетнего Игоря Суконцева и 29-летней Алины Воробьевой из Петрозаводска (Республика Карелия), которые пропали в декабре 2022 года. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти людей! Алина Воробьева 1994 года рождения и Игорь Суконцев 2016 года рождения. Оба пропали 23 декабря 2022 года в Петрозаводске. Могут находиться в Свердловской области», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Приметы девушки: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Рост мальчика составляет 110 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Сообщить информацию и пропавших можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.

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В Свердловской области начались поиски семилетнего Игоря Суконцева и 29-летней Алины Воробьевой из Петрозаводска (Республика Карелия), которые пропали в декабре 2022 года. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти людей! Алина Воробьева 1994 года рождения и Игорь Суконцев 2016 года рождения. Оба пропали 23 декабря 2022 года в Петрозаводске. Могут находиться в Свердловской области», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Приметы девушки: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Рост мальчика составляет 110 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Сообщить информацию и пропавших можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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