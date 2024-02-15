В Нижнем Тагиле заметили президентский кортеж. Видео

15 февраля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Кортеж доставили в регион вечером 12 февраля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президентский кортеж из автомобилей Aurus, который доставили в Свердловскую область вечером 12 февраля, заметили на улицах Нижнего Тагила — на фоне слухов о визите главы государства Владимира Путина. Видео появилось в соцсетях. «Прямо сейчас промчались, свернули на [улицу] Фестивальную», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Кортеж движется в сторону «Уралвагонзавода», отметил корреспондент URA.RU. Косвенные признаки того, что Путин посетит ключевое оборонное предприятие, стали появляться в начале недели. Рабочих попросили пройти ПЦР-тесты, а кассу для них на 15 февраля закрыли. Также на УВЗ усилены меры безопасности. По одной из версий, Путин в Нижнем Тагиле также может посетить школу №32. Информацию о возможном визите URA.RU собирает в режиме онлайн.

Президентский кортеж из автомобилей Aurus, который доставили в Свердловскую область вечером 12 февраля, заметили на улицах Нижнего Тагила — на фоне слухов о визите главы государства Владимира Путина. Видео появилось в соцсетях. «Прямо сейчас промчались, свернули на [улицу] Фестивальную», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Кортеж движется в сторону «Уралвагонзавода», отметил корреспондент URA.RU. Косвенные признаки того, что Путин посетит ключевое оборонное предприятие, стали появляться в начале недели. Рабочих попросили пройти ПЦР-тесты, а кассу для них на 15 февраля закрыли. Также на УВЗ усилены меры безопасности. По одной из версий, Путин в Нижнем Тагиле также может посетить школу №32. Информацию о возможном визите URA.RU собирает в режиме онлайн.