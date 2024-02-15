В Нижнем Тагиле заметили президентский кортеж. Видео

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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , спецмашина, российский флаг, флаг рф, автомобиль, флаг, флаг россии, аурус, aurus, кортеж
Кортеж доставили в регион вечером 12 февраля (архивное фото) Фото:

Президентский кортеж из автомобилей Aurus, который доставили в Свердловскую область вечером 12 февраля, заметили на улицах Нижнего Тагила — на фоне слухов о визите главы государства Владимира Путина. Видео появилось в соцсетях.

«Прямо сейчас промчались, свернули на [улицу] Фестивальную», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Кортеж движется в сторону «Уралвагонзавода», отметил корреспондент URA.RU.

Косвенные признаки того, что Путин посетит ключевое оборонное предприятие, стали появляться в начале недели. Рабочих попросили пройти ПЦР-тесты, а кассу для них на 15 февраля закрыли. Также на УВЗ усилены меры безопасности. По одной из версий, Путин в Нижнем Тагиле также может посетить школу №32. Информацию о возможном визите URA.RU собирает в режиме онлайн.

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Президентский кортеж из автомобилей Aurus, который доставили в Свердловскую область вечером 12 февраля, заметили на улицах Нижнего Тагила — на фоне слухов о визите главы государства Владимира Путина. Видео появилось в соцсетях. «Прямо сейчас промчались, свернули на [улицу] Фестивальную», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Кортеж движется в сторону «Уралвагонзавода», отметил корреспондент URA.RU. Косвенные признаки того, что Путин посетит ключевое оборонное предприятие, стали появляться в начале недели. Рабочих попросили пройти ПЦР-тесты, а кассу для них на 15 февраля закрыли. Также на УВЗ усилены меры безопасности. По одной из версий, Путин в Нижнем Тагиле также может посетить школу №32. Информацию о возможном визите URA.RU собирает в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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