В «УГМК-Застройщик» высказались о новой станции метро в Екатеринбурге

«УГМК-Застройщик» готов включиться в строительство станции метро в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вестибюль, станция 1905 года
Когда все же начнут проектировать новую станцию, пока неизвестно (архивное фото) Фото:

«УГМК-Застройщик» не против того, чтобы включиться в вопрос о строительстве еще одной станции метро недалеко от ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге. Однако конкретных действий пока никто не предпринимает. Об этом заявил гендиректор фирмы Евгений Мордовин.

«Мы понимаем перспективы микрорайона „Изумрудный бор“. Конечно, там нужно развивать транспортную инфраструктуру. В том числе хорошая идея — это строительство метро. Но сейчас [вопрос] находится в стадии обсуждения. Как идею, конечно, мы поддерживаем. […] Мы за то, что его (метро — прим.URA.RU) нужно проектировать и строить», — заявил Мордовин на круглом столе «Коммерсант-Урала». Он проходил в режиме онлайн на сайте издательского дома.

В октябре 2023 года администрация Екатеринбурга анонсировала план развития Орджоникидзевского района. В него вошло строительство двух новых станций метро. Эту же тему поднимал и глава района Роман Кравченко. В прошедшие выходные, 10 февраля, на вывесках в Veer Mall появилась реклама, где также шла речь о будущем строительстве станций.

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«УГМК-Застройщик» не против того, чтобы включиться в вопрос о строительстве еще одной станции метро недалеко от ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге. Однако конкретных действий пока никто не предпринимает. Об этом заявил гендиректор фирмы Евгений Мордовин. «Мы понимаем перспективы микрорайона „Изумрудный бор“. Конечно, там нужно развивать транспортную инфраструктуру. В том числе хорошая идея — это строительство метро. Но сейчас [вопрос] находится в стадии обсуждения. Как идею, конечно, мы поддерживаем. […] Мы за то, что его (метро — прим.URA.RU) нужно проектировать и строить», — заявил Мордовин на круглом столе «Коммерсант-Урала». Он проходил в режиме онлайн на сайте издательского дома. В октябре 2023 года администрация Екатеринбурга анонсировала план развития Орджоникидзевского района. В него вошло строительство двух новых станций метро. Эту же тему поднимал и глава района Роман Кравченко. В прошедшие выходные, 10 февраля, на вывесках в Veer Mall появилась реклама, где также шла речь о будущем строительстве станций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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