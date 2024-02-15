В «УГМК-Застройщик» высказались о новой станции метро в Екатеринбурге

«УГМК-Застройщик» готов включиться в строительство станции метро в Екатеринбурге

15 февраля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Когда все же начнут проектировать новую станцию, пока неизвестно (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «УГМК-Застройщик» не против того, чтобы включиться в вопрос о строительстве еще одной станции метро недалеко от ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге. Однако конкретных действий пока никто не предпринимает. Об этом заявил гендиректор фирмы Евгений Мордовин. «Мы понимаем перспективы микрорайона „Изумрудный бор“. Конечно, там нужно развивать транспортную инфраструктуру. В том числе хорошая идея — это строительство метро. Но сейчас [вопрос] находится в стадии обсуждения. Как идею, конечно, мы поддерживаем. […] Мы за то, что его (метро — прим.URA.RU) нужно проектировать и строить», — заявил Мордовин на круглом столе «Коммерсант-Урала». Он проходил в режиме онлайн на сайте издательского дома. В октябре 2023 года администрация Екатеринбурга анонсировала план развития Орджоникидзевского района. В него вошло строительство двух новых станций метро. Эту же тему поднимал и глава района Роман Кравченко. В прошедшие выходные, 10 февраля, на вывесках в Veer Mall появилась реклама, где также шла речь о будущем строительстве станций.

«УГМК-Застройщик» не против того, чтобы включиться в вопрос о строительстве еще одной станции метро недалеко от ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге. Однако конкретных действий пока никто не предпринимает. Об этом заявил гендиректор фирмы Евгений Мордовин. «Мы понимаем перспективы микрорайона „Изумрудный бор“. Конечно, там нужно развивать транспортную инфраструктуру. В том числе хорошая идея — это строительство метро. Но сейчас [вопрос] находится в стадии обсуждения. Как идею, конечно, мы поддерживаем. […] Мы за то, что его (метро — прим.URA.RU) нужно проектировать и строить», — заявил Мордовин на круглом столе «Коммерсант-Урала». Он проходил в режиме онлайн на сайте издательского дома. В октябре 2023 года администрация Екатеринбурга анонсировала план развития Орджоникидзевского района. В него вошло строительство двух новых станций метро. Эту же тему поднимал и глава района Роман Кравченко. В прошедшие выходные, 10 февраля, на вывесках в Veer Mall появилась реклама, где также шла речь о будущем строительстве станций.