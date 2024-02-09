09 февраля 2024

В ТЦ Козицына анонсировали строительство новой станции метро в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Даванков на встрече со сторонниками и в общественном транспорте. Екатеринбург, екатеринбургский метрополитен, метро
Средний срок строительства станции — 2-3,5 года Фото:

На вывесках в торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге, который принадлежит миллиардеру Андрею Козицыну, анонсировали строительство новой станции метро рядом со строящимся ЖК «Изумрудный бор». Об этом сообщил telegram-канал «Метро Екатеринбурга».

«На вывесках в ТРЦ „Veer Mall“ указали, что рядом со строящимся [ЖК] „Изумрудный Бор“ (проект компании „УГМК-Застройщик“ — прим. ред.) будет новая станция метро… Возможное название станции — Калиновская (в честь Калиновского лесопарка/Электродепо „Калиновское“)», — говорится в посте.

Финансированием и строительством, утверждается там, возможно, займется Уральская горно-металлургическая компания. Уточняется также, что средний срок строительства станции — 2-3,5 года.

Ранее администрация Екатеринбурга анонсировала план развития Орджоникидзевского района, в который вошло строительство двух новых станций метро. О новых станциях и автовокзале также говорил префект Роман Кравченко.

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На вывесках в торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге, который принадлежит миллиардеру Андрею Козицыну, анонсировали строительство новой станции метро рядом со строящимся ЖК «Изумрудный бор». Об этом сообщил telegram-канал «Метро Екатеринбурга». «На вывесках в ТРЦ „Veer Mall“ указали, что рядом со строящимся [ЖК] „Изумрудный Бор“ (проект компании „УГМК-Застройщик“ — прим. ред.) будет новая станция метро… Возможное название станции — Калиновская (в честь Калиновского лесопарка/Электродепо „Калиновское“)», — говорится в посте. Финансированием и строительством, утверждается там, возможно, займется Уральская горно-металлургическая компания. Уточняется также, что средний срок строительства станции — 2-3,5 года. Ранее администрация Екатеринбурга анонсировала план развития Орджоникидзевского района, в который вошло строительство двух новых станций метро. О новых станциях и автовокзале также говорил префект Роман Кравченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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