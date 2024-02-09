Общество ЖКХ и Городская среда В ТЦ Козицына анонсировали строительство новой станции метро в Екатеринбурге. Фото 10 февраля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 + Средний срок строительства станции — 2-3,5 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На вывесках в торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге, который принадлежит миллиардеру Андрею Козицыну, анонсировали строительство новой станции метро рядом со строящимся ЖК «Изумрудный бор». Об этом сообщил telegram-канал «Метро Екатеринбурга». «На вывесках в ТРЦ „Veer Mall“ указали, что рядом со строящимся [ЖК] „Изумрудный Бор“ (проект компании „УГМК-Застройщик“ — прим. ред.) будет новая станция метро… Возможное название станции — Калиновская (в честь Калиновского лесопарка/Электродепо „Калиновское“)», — говорится в посте. Финансированием и строительством, утверждается там, возможно, займется Уральская горно-металлургическая компания. Уточняется также, что средний срок строительства станции — 2-3,5 года. Ранее администрация Екатеринбурга анонсировала план развития Орджоникидзевского района, в который вошло строительство двух новых станций метро. О новых станциях и автовокзале также говорил префект Роман Кравченко. Фото: telegram-канал «Метро Екатеринбурга» (https://t.me/ekbmetro/394) На вывесках в торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге, который принадлежит миллиардеру Андрею Козицыну, анонсировали строительство новой станции метро рядом со строящимся ЖК «Изумрудный бор». Об этом сообщил telegram-канал «Метро Екатеринбурга». «На вывесках в ТРЦ „Veer Mall“ указали, что рядом со строящимся [ЖК] „Изумрудный Бор“ (проект компании „УГМК-Застройщик“ — прим. ред.) будет новая станция метро… Возможное название станции — Калиновская (в честь Калиновского лесопарка/Электродепо „Калиновское“)», — говорится в посте. Финансированием и строительством, утверждается там, возможно, займется Уральская горно-металлургическая компания. Уточняется также, что средний срок строительства станции — 2-3,5 года. Ранее администрация Екатеринбурга анонсировала план развития Орджоникидзевского района, в который вошло строительство двух новых станций метро. О новых станциях и автовокзале также говорил префект Роман Кравченко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям