На вывесках в торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге, который принадлежит миллиардеру Андрею Козицыну, анонсировали строительство новой станции метро рядом со строящимся ЖК «Изумрудный бор». Об этом сообщил telegram-канал «Метро Екатеринбурга».
«На вывесках в ТРЦ „Veer Mall“ указали, что рядом со строящимся [ЖК] „Изумрудный Бор“ (проект компании „УГМК-Застройщик“ — прим. ред.) будет новая станция метро… Возможное название станции — Калиновская (в честь Калиновского лесопарка/Электродепо „Калиновское“)», — говорится в посте.
Финансированием и строительством, утверждается там, возможно, займется Уральская горно-металлургическая компания. Уточняется также, что средний срок строительства станции — 2-3,5 года.
Ранее администрация Екатеринбурга анонсировала план развития Орджоникидзевского района, в который вошло строительство двух новых станций метро. О новых станциях и автовокзале также говорил префект Роман Кравченко.
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