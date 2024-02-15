Семья из ХМАО обманом получала выплаты от государства за вымышленного ребенка

Семейную пару из Советского района приговорили к условным срокам. Они купили свидетельство о рождении и получали пособия на малыша, которого нет, сообщается в картотеке суда.
«Оглы Степана Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Оглы Анжелу Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы», — сообщается в картотеке. Их приговорили к условным срокам.
Супруги договорились с неустановленным следствием сотрудником ЗАГСа о приобретении свидетельства о рождении ребенка. Затем предоставили в федеральные и окружные бюджетные учреждения подложные документы и получали ежемесячные пособия и другие выплаты. Всего пара получила более полумиллиона рублей.
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