Семья из ХМАО обманом получала выплаты от государства за вымышленного ребенка

15 февраля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Всего пара получила более полумиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семейную пару из Советского района приговорили к условным срокам. Они купили свидетельство о рождении и получали пособия на малыша, которого нет, сообщается в картотеке суда. «Оглы Степана Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Оглы Анжелу Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы», — сообщается в картотеке. Их приговорили к условным срокам. Супруги договорились с неустановленным следствием сотрудником ЗАГСа о приобретении свидетельства о рождении ребенка. Затем предоставили в федеральные и окружные бюджетные учреждения подложные документы и получали ежемесячные пособия и другие выплаты. Всего пара получила более полумиллиона рублей.

Семейную пару из Советского района приговорили к условным срокам. Они купили свидетельство о рождении и получали пособия на малыша, которого нет, сообщается в картотеке суда. «Оглы Степана Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Оглы Анжелу Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы», — сообщается в картотеке. Их приговорили к условным срокам. Супруги договорились с неустановленным следствием сотрудником ЗАГСа о приобретении свидетельства о рождении ребенка. Затем предоставили в федеральные и окружные бюджетные учреждения подложные документы и получали ежемесячные пособия и другие выплаты. Всего пара получила более полумиллиона рублей.