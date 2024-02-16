ВС РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Огневой взвод дальнобойных 152-миллиметровых орудий 2С5 „Гиацинт-С“ группировки „Центр“ совместно с расчетом беспилотника „Орлан-10“ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией украинских войск», — рассказали в ведомстве, передает РИА Новости. Там добавили, что удар был произведен в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении.

Ранее ВС РФ уничтожили боевую машину украинской ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» на купянском направлении. Кроме того, военные отразили две контратаки противника на донецком направлении, уничтожив 190 украинских военнослужащих, на краснолиманском — до 100 человек, на южнодонецком — более 90, передает «Национальная служба новостей».