17 февраля 2024

Куйвашев запустил обследования свердловчан для повышения рождаемости

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Свердловчане смогут пройти бесплатно новые медобследования Фото:

В больницах Свердловской области обновили профилактические мероприятия по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Теперь перечень обследований дополнен новыми осмотрами, в том числе бесплатным анализом семенной жидкости для проверки способности оплодотворения, рассказали в департаменте информполитики региона.

«В текущем году расширяется объем исследований по профилактическим мероприятиям. Значительная часть этих дополнений вводится в рамках Года семьи и касается профилактики заболеваний репродуктивной системы. Мы пошли дальше: в перечень включены обследования на выявление ряда заболеваний, характерных для Урала. Таких, например, как патология щитовидной железы и другие», — сказала замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

В новый список медобследований добавились: спермограмма и УЗИ предстательной железы; выявление ВИЧ-инфекции, сифилиса и гепатита С; УЗИ сердца, щитовидной железы, сосудов нижних конечностей, молочных желез. Для прохождения обследований необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле закупят реагенты, которые помогут выявлять у пациентов ДНК коклюша и холеры. Общее количество тестов на первый диагноз составит не меньше 100 штук, а на второй необходимо будет получить 55 штук.

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В больницах Свердловской области обновили профилактические мероприятия по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Теперь перечень обследований дополнен новыми осмотрами, в том числе бесплатным анализом семенной жидкости для проверки способности оплодотворения, рассказали в департаменте информполитики региона. «В текущем году расширяется объем исследований по профилактическим мероприятиям. Значительная часть этих дополнений вводится в рамках Года семьи и касается профилактики заболеваний репродуктивной системы. Мы пошли дальше: в перечень включены обследования на выявление ряда заболеваний, характерных для Урала. Таких, например, как патология щитовидной железы и другие», — сказала замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. В новый список медобследований добавились: спермограмма и УЗИ предстательной железы; выявление ВИЧ-инфекции, сифилиса и гепатита С; УЗИ сердца, щитовидной железы, сосудов нижних конечностей, молочных желез. Для прохождения обследований необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле закупят реагенты, которые помогут выявлять у пациентов ДНК коклюша и холеры. Общее количество тестов на первый диагноз составит не меньше 100 штук, а на второй необходимо будет получить 55 штук.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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