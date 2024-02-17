Куйвашев запустил обследования свердловчан для повышения рождаемости

Свердловчане смогут пройти бесплатно новые медобследования Фото: Размик Закарян © URA.RU

В больницах Свердловской области обновили профилактические мероприятия по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Теперь перечень обследований дополнен новыми осмотрами, в том числе бесплатным анализом семенной жидкости для проверки способности оплодотворения, рассказали в департаменте информполитики региона.

«В текущем году расширяется объем исследований по профилактическим мероприятиям. Значительная часть этих дополнений вводится в рамках Года семьи и касается профилактики заболеваний репродуктивной системы. Мы пошли дальше: в перечень включены обследования на выявление ряда заболеваний, характерных для Урала. Таких, например, как патология щитовидной железы и другие», — сказала замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

В новый список медобследований добавились: спермограмма и УЗИ предстательной железы; выявление ВИЧ-инфекции, сифилиса и гепатита С; УЗИ сердца, щитовидной железы, сосудов нижних конечностей, молочных желез. Для прохождения обследований необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле закупят реагенты, которые помогут выявлять у пациентов ДНК коклюша и холеры. Общее количество тестов на первый диагноз составит не меньше 100 штук, а на второй необходимо будет получить 55 штук.