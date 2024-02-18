В Челябинке началась подготовка к весенним паводкам

Глава Челябинска Наталья Котова сообщила о необходимости начать активную подготовку к весенним паводкам с учетом выпавшего в 2024 году количества снега. Первые комиссии по данному вопросу пройдут уже на этой неделе, рассказала мэр на аппаратном совещании 19 февраля.
«Комиссия у нас с вами есть по подготовке к паводкам, поэтому на этой комиссии определимся и по перечню мероприятий, и по достаточности техники, и по всем остальным вопросам. Готовьте комиссию», — распорядилась Котова.
Она призвала сосредоточиться на уборке и вывозе снега, который может негативно повлиять на паводковую ситуацию в городе в 2024 году. Также Котова велела убрать снег на дорогах к социальным объектам и взяла на ежедневный контроль его вывоз с территорий школ и детских садов.
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