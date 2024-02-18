18 февраля 2024

Мэр Котова распорядилась расчистить от снега дороги в трех районах Челябинска

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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, корнев владимир, котова наталья
Котова распорядилась расчистить дороги от снега вблизи соцобъектов Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась расчистить второстепенные улицы в Центральном районе, в микрорайонах Чурилово и Парковый, а также убрать снег рядом со всеми соцобъектами. Об этом мэр сообщила 19 февраля на аппаратном совещании.

«На данный момент надо сосредоточиться на дорогах, перечень улиц еще достаточный. Если посмотреть и в Парковом есть над чем работать, и в Чурилово, и в центре, поэтому подрядчиков, пожалуйста, сосредоточьте. Я тоже посмотрела, проехала. Это в основном улицы не основные, а второстепенные», — сообщила Котова.

Также глава города велела убрать снег на дорогах к социальным объектам. Мэр подчеркнула, учитывая то, что неделя бесснежная, необходимо сосредоточиться на вывозе снега. В свою очередь вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов доложил о том, что в вопросе по уборке снега во дворах положительно отличились Центральный, Курчатовский и Тракторозаводский районы.

В то же время жалобы по ряду территорий еще продолжают поступать. За неделю в госжилинспекцию управлением ЖКХ направлено 55 обращений граждан, в том числе на некачественную уборку внутридворовых территорий.

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Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась расчистить второстепенные улицы в Центральном районе, в микрорайонах Чурилово и Парковый, а также убрать снег рядом со всеми соцобъектами. Об этом мэр сообщила 19 февраля на аппаратном совещании. «На данный момент надо сосредоточиться на дорогах, перечень улиц еще достаточный. Если посмотреть и в Парковом есть над чем работать, и в Чурилово, и в центре, поэтому подрядчиков, пожалуйста, сосредоточьте. Я тоже посмотрела, проехала. Это в основном улицы не основные, а второстепенные», — сообщила Котова. Также глава города велела убрать снег на дорогах к социальным объектам. Мэр подчеркнула, учитывая то, что неделя бесснежная, необходимо сосредоточиться на вывозе снега. В свою очередь вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов доложил о том, что в вопросе по уборке снега во дворах положительно отличились Центральный, Курчатовский и Тракторозаводский районы. В то же время жалобы по ряду территорий еще продолжают поступать. За неделю в госжилинспекцию управлением ЖКХ направлено 55 обращений граждан, в том числе на некачественную уборку внутридворовых территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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