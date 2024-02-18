Мэр Котова распорядилась расчистить от снега дороги в трех районах Челябинска

Котова распорядилась расчистить дороги от снега вблизи соцобъектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась расчистить второстепенные улицы в Центральном районе, в микрорайонах Чурилово и Парковый, а также убрать снег рядом со всеми соцобъектами. Об этом мэр сообщила 19 февраля на аппаратном совещании.

«На данный момент надо сосредоточиться на дорогах, перечень улиц еще достаточный. Если посмотреть и в Парковом есть над чем работать, и в Чурилово, и в центре, поэтому подрядчиков, пожалуйста, сосредоточьте. Я тоже посмотрела, проехала. Это в основном улицы не основные, а второстепенные», — сообщила Котова.

Также глава города велела убрать снег на дорогах к социальным объектам. Мэр подчеркнула, учитывая то, что неделя бесснежная, необходимо сосредоточиться на вывозе снега. В свою очередь вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов доложил о том, что в вопросе по уборке снега во дворах положительно отличились Центральный, Курчатовский и Тракторозаводский районы.

В то же время жалобы по ряду территорий еще продолжают поступать. За неделю в госжилинспекцию управлением ЖКХ направлено 55 обращений граждан, в том числе на некачественную уборку внутридворовых территорий.