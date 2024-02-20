В Китае заявили о скором свержении Зеленского после сдачи Авдеевки

Asia Times: поражение ВСУ в Авдеевке способно привести к свержению Зеленского

20 февраля 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский рискует потерять поддержку в армии из-за сдачи Авдеевки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сдача ВСУ Авдеевки сильно пошатнуло позиции президента Украины Владиимира Зеленского. Об этом сообщает китайское интернет-издание Asia Times, отмечая, что из-за успехов ВС РФ режим Зеленского в скором времени падет. «Катализатором смены режима в Киеве стала кровавая и уже завершившаяся битва за Авдеевку. Режим Зеленского, основанного на военном положении, из-за которого не состоятся выборы, шатается. Гнев в армии растет, и рано или поздно военные выберут нового лидера», — говорится в материале . По мнению автора, новым лидером может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Asia Times сообщает, что США надеялись на смену политической власти в России во время спецоперации. Однако это им не удалось. Украина отправила свои лучшие подразделения, чтобы удержать Авдеевку. Но это не принесло ожидаемого результата. Такое положение дел показывает, что на украинском фронте критически не хватает людей, отмечали военные аналитики. Город был освобожден 17 февраля. Американские СМИ назвали успехи ВС РФ военной победой президента России Владимира Путина.

Сдача ВСУ Авдеевки сильно пошатнуло позиции президента Украины Владиимира Зеленского. Об этом сообщает китайское интернет-издание Asia Times, отмечая, что из-за успехов ВС РФ режим Зеленского в скором времени падет. «Катализатором смены режима в Киеве стала кровавая и уже завершившаяся битва за Авдеевку. Режим Зеленского, основанного на военном положении, из-за которого не состоятся выборы, шатается. Гнев в армии растет, и рано или поздно военные выберут нового лидера», — говорится в материале. По мнению автора, новым лидером может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Asia Times сообщает, что США надеялись на смену политической власти в России во время спецоперации. Однако это им не удалось. Украина отправила свои лучшие подразделения, чтобы удержать Авдеевку. Но это не принесло ожидаемого результата. Такое положение дел показывает, что на украинском фронте критически не хватает людей, отмечали военные аналитики. Город был освобожден 17 февраля. Американские СМИ назвали успехи ВС РФ военной победой президента России Владимира Путина.